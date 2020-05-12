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63 casos

Marataízes confirma segunda morte por coronavírus na cidade

O município é o que tem mais casos confirmados na Região Sul do ES.  Segundo a prefeitura, a vítima é uma mulher de 60 anos, moradora da Barra do Itapemirim
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

12 mai 2020 às 10:56

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 10:56

Avenida Atlântica, Centro de Marataízes
Avenida Atlântica, Centro de Marataízes Crédito: Gustavo Ribeiro
A Prefeitura de Marataízes, no litoral do Sul do Espírito Santo, divulgou na manhã desta terça-feira (12), a segunda morte provocada pelo novo coronavírus (Covid-19) no município. A cidade é a que tem mais casos confirmados na região.

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Segundo a prefeitura, a vítima é uma mulher de 60 anos, moradora da Barra do Itapemirim. Ela deu entrada no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, dia 28 de abril, com sintomas respiratórios graves, onde recebeu o diagnóstico de Covid-19.
A gestão municipal emitiu nota de pesar, comunicando que se solidariza com família e amigos e reforçou a necessidade de evitar aglomerações.
primeira morte em Marataízes foi registrada dia 6 de maio, também de uma moradora da Barra do Itapemirim, uma idosa, com 71 anos. Ela deu entrada em um hospital em Vitória, por outras causas, onde contraiu o novo coronavírus.
De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), até a noite desta segunda-feira (11), Marataízes havia confirmado 63 pessoas com Covid-19, sendo um óbito e 10 curados. O primeiro caso confirmado da doença no município foi dia 21 de abril.

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