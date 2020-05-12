Saiba detalhes da obra de ampliação da faixa de areia da Curva da Jurema

Vitória - ES - Obra de engordamento da faixa de areia na Curva da Jurema. Crédito: Vitor Jubini

De acordo com o Secretário de Meio Ambiente, Ademir Barbosa Filho, uma faixa de 431 metros de comprimento será recuperada na Curva da Jurema. Com o trabalho, a praia terá largura de 33 metros. Já a Praia de Camburi terá uma extensão de 1.180 metros (da Ilha do Socó até o píer de Iemanjá) restaurados. A largura da praia será de 59,1 metros.

As obras de ampliação da faixa de areia também ocorrem à noite Crédito: Ricardo Rocha

"A execução dos dois serviços será feita em dois meses, mas pode acontecer que a gente termine antes. É mais ou menos um mês para cada um, na Curva da Jurema deve levar menos tempo. Terminando o trabalho na Curva, a gente começa em Camburi. No começo de junho já devemos estar executando a obra em Camburi, que tem uma extensão maior e deve levar um pouco mais de tempo", afirmou o secretário.

Obra de dragagem na Curva da Jurema

COMO O TRABALHO É FEITO?

Serviços como esse são feitos de tempos em tempos. A última vez que um trabalho como esse foi executado na Curva da Jurema, em 2010, foram utilizados 41 mil m³ de areia. Agora, serão 55 m³. Se contarmos o volume de areia que será utilizado em Camburi, serão no total cerca de 290 mil m³. "Estamos colocando um volume sete vezes maior do que da última vez", comenta Ademir.

A região do Pier de Iemanjá, na Praia de Camburi, por exemplo, tem hoje apenas 5 metros de faixa de areia. "Com o trabalho de restauração deve ficar em torno de 55 metros, nivelando com o restante da praia. Depois da obra concluída, vamos fazer o replantio de restinga em toda a extensão de praia para segurar a areia ali por mais tempo. Um ganho ambiental e a preservação das áreas econômicas do nosso turismo", defendeu o secretário.

O trabalho é feito em sua maior parte por máquinas, que retiram o sedimento do fundo do mar e levam até o local da obra. O serviço é executado por poucos trabalhadores, o que possibilitou que a obra acontecesse mesmo em tempos de pandemia do novo coronavírus

"Um barco grande vai em uma área especifica do mar, licenciada, retira areia do fundo do mar, de até um metro de profundidade, transporta até a próxima praia e bombeia para a praia. Os tratores vão espalhando e formando a nova praia" Ademir Barbosa Filho - Secretário de Meio Ambiente de Vitória

Uma draga autotransportadora do tipo "Hopper", que fará a dragagem do material submerso em duas jazidas licenciadas, localizadas entre a Ilha do Boi e o Morro do Moreno. Esse sedimento dragado será bombeado através de uma tubulação de recalque flutuante de até 2 mil metros, que se estenderá pela praia mediante o avanço do projeto. A areia na praia será movimentada por equipamentos de terraplenagem, como tratores esteiras e escavadeiras hidráulicas.

Obra de engordamento da faixa de areia vista de cima Crédito: Ricardo Rocha

Se tudo der certo, a expectativa da Prefeitura de Vitória é de que um trabalho como esse só precise voltar a ser feito em 2035. "A gente acredita numa durabilidade de 15 anos desse trabalho", avaliou o secretário.

"O problema de erosão marinha é uma realidade no Brasil todo. Com trabalhos como esse, a gente garante a integridade física dos quiosques e do calçadão. No verão, sem pandemia, que a gente já tenha a praia em melhor condição e um novo impulso para as atividades econômicas da cidade", concluiu.