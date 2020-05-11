Começa nesta segunda obra para ampliar faixa de areia da Curva da Jurema

Começa nesta segunda-feira (11) a obra de engordamento da faixa de areia na Curva da Jurema, em Vitória . A ação de recuperação também acontecerá em breve na Praia de Camburi

A obra tem início na Curva da Jurema, com a recuperação de uma faixa de 431 metros de comprimento. Com o trabalho, a praia terá largura de 33 metros. A medida é uma das ações prometidas pela prefeitura para conter a erosão na região de Vitória

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Já Camburi terá uma extensão de 1.180 metros (da Ilha do Socó até o píer de Iemanjá) restaurados. A largura da praia será de 59,1 metros.

As intervenções têm previsão de conclusão de 60 a 90 dias. Será utilizada uma draga autotransportadora do tipo "Hopper", que fará a dragagem do material submerso em duas jazidas licenciadas, localizadas entre a Ilha do Boi e o Morro do Moreno. Serão usados cerca de 290.000,00 m³ de sedimentos compatíveis (areia) com a praia nativa.

Esse sedimento dragado será bombeado através de uma tubulação de recalque flutuante de até 2 mil metros, que se estenderá pela praia mediante o avanço do projeto. A areia na praia será movimentada por equipamentos de terraplenagem, como tratores esteiras e escavadeiras hidráulicas.

PROTEÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS

Segundo a Prefeitura de Vitória, a empresa responsável pela obra fez um plano de contingência para a proteção dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus , como a orientação para correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização e limpeza de banheiros, locais de trabalho, veículos e outros equipamentos.