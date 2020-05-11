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Contra erosão

Começa nesta segunda obra para ampliar faixa de areia da Curva da Jurema

A ação de recuperação também acontecerá em breve na Praia de Camburi, também em Vitória. Segundo a prefeitura, a empresa responsável pela obra fez um plano de contingência para a proteção dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 08:56

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 08:56

Começa nesta segunda-feira (11) a obra de engordamento da faixa de areia na Curva da Jurema, em Vitória. A ação de recuperação também acontecerá em breve na Praia de Camburi
A obra tem início na Curva da Jurema, com a recuperação de uma faixa de 431 metros de comprimento. Com o trabalho, a praia terá largura de 33 metros. A medida é uma das ações prometidas pela prefeitura para conter a erosão na região de Vitória.
Começa nesta segunda obra para ampliar faixa de areia da Curva da Jurema
Já Camburi terá uma extensão de 1.180 metros (da Ilha do Socó até o píer de Iemanjá) restaurados. A largura da praia será de 59,1 metros.
As intervenções têm previsão de conclusão de 60 a 90 dias. Será utilizada uma draga autotransportadora do tipo "Hopper", que fará a dragagem do material submerso em duas jazidas licenciadas, localizadas entre a Ilha do Boi e o Morro do Moreno. Serão usados cerca de 290.000,00 m³ de sedimentos compatíveis (areia) com a praia nativa.

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Esse sedimento dragado será bombeado através de uma tubulação de recalque flutuante de até 2 mil metros, que se estenderá pela praia mediante o avanço do projeto. A areia na praia será movimentada por equipamentos de terraplenagem, como tratores esteiras e escavadeiras hidráulicas.

PROTEÇÃO CONTRA CORONAVÍRUS

Segundo a Prefeitura de Vitória, a empresa responsável pela obra fez um plano de contingência para a proteção dos trabalhadores durante a pandemia do coronavírus, como a orientação para correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), higienização e limpeza de banheiros, locais de trabalho, veículos e outros equipamentos.
A empresa se comprometeu a manter campanhas de prevenção com treinamento sobre os cuidados para evitar a Covid-19 e também ampliou a distribuição de sabonete líquido e álcool gel, assim como flexibilizou os horários de entrada e saída dos funcionários, de forma que não haja aglomerações.

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