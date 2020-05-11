Com 15,5ºC, Vitória tem a temperatura mais baixa de 2020

O fim de semana foi de muito frio para os moradores da Grande Vitória. E a Capital do Espírito Santo registrou a sua temperatura mais baixa de 2020.

A tendência para esta semana é que o clima esquente um pouco na região Sudeste, de acordo com o Climatempo. As noites e manhãs na região serão frias até esta terça-feira (12) mas as tardes ficam mais quentes ao longo da semana. No entanto, uma nova frente fria deve atingir, na próxima sexta-feira (15), o Espírito Santo, Belo Horizonte e o leste de Minas Gerais.