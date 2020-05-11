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Madrugada de domingo

Com 15,5ºC, Vitória tem a temperatura mais baixa de 2020

Venda Nova do Imigrante atingiu 8,5°C, também no domingo, e foi a cidade capixaba com menor temperatura do dia. Uma nova frente fria deve se aproximar do Estado na próxima sexta-feira (15)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 07:23

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 07:23

Tempo nublado e chuvoso em Vitória
Vitória teve a temperatura mais baixa de 2020 Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana foi de muito frio para os moradores da Grande Vitória. E a Capital do Espírito Santo registrou a sua temperatura mais baixa de 2020.
Segundo o Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou uma temperatura mínima de 15,5°C em Vitória na madrugada de domingo (10). O recorde anterior era de 17,4°C, registrado no dia 28 de abril. No ano passado, a menor temperatura na Capital no mês de maio foi de 18,9°C, no dia 15.

VENDA NOVA TEVE A MENOR TEMPERATURA DO ES

E a Grande Vitória não foi a única região com temperaturas baixas no Estado. Venda Nova do Imigrante atingiu 8,5°C,  também no domingo,  e foi a cidade capixaba com menor temperatura do dia.
Com 15.5 graus, Vitória tem a temperatura mais baixa de 2020

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As capitais São Paulo e Belo Horizonte, em Minas Gerais, também registraram as suas temperaturas mais baixas de 2020, com 11,8° e 12,5°, respectivamente.
A tendência para esta semana é que o clima esquente um pouco na região Sudeste, de acordo com o Climatempo. As noites e manhãs na região serão frias até esta terça-feira (12) mas as tardes ficam mais quentes ao longo da semana. No entanto, uma nova frente fria deve atingir, na próxima sexta-feira (15), o Espírito Santo, Belo Horizonte e o leste de Minas Gerais.

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