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Previsão

Friozinho deve permanecer no ES com temperatura mínima de 11ºC

A previsão com temperatura mais baixa vale para as regiões mais altas do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2020 às 12:32

Publicado em 10 de Maio de 2020 às 12:32

Frio no ES
Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ
A temperatura no Espírito Santo vai continuar caindo a partir de domingo (10). Nas regiões mais altas do Estado, a temperatura mínima prevista é de 11ºC, segundo previsão do tempo do Instituto de Capixaba de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural (Incaper).
Na segunda-feira, a previsão é de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, nas regiões Norte e Nordeste. As demais áreas do Estado não tem previsão de chuva. 
Na Grande Vitória, sol entre nuvens, mas não há expectativa de chuva com temperatura mínima de 18 graus e máxima de 27. 
Já a Região Sul, terá o início da semana com sol entre nuvens e chance de chuva fraca, em alguns momentos, no litoral. As demais áreas têm varição de nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 13 ° C e máxima de 25 °C.
Já onde o relavo é mais alto, a variação será de mínima de 11 °C e  máxima de 23 °C.
A previsão para a Região Serrana é de sol entre nuvens, mas não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima de 13 °C e máxima de 23 °C enquanto nas áreas altas será de  mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.
Na Região Norte, o tempo será de sol entre nuvens com temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.
Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chance de chuva fraca, em alguns momentos, no extremo norte da região. As demais áreas têm varição de nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.
Na Região Nordeste,  sol entre nuvens e chuva em alguns momentos. Temperatura mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

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