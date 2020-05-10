Friozinho deve permanecer no ES com temperatura mínima de 11ºC

Frio no ES Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

A temperatura no Espírito Santo vai continuar caindo a partir de domingo (10). Nas regiões mais altas do Estado, a temperatura mínima prevista é de 11ºC, segundo previsão do tempo do Instituto de Capixaba de Assistência Técnica, Pesquisa e Extensão Rural (Incaper).

Na segunda-feira, a previsão é de sol entre nuvens e chuva, em alguns momentos, nas regiões Norte e Nordeste. As demais áreas do Estado não tem previsão de chuva.

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, mas não há expectativa de chuva com temperatura mínima de 18 graus e máxima de 27.

Já a Região Sul, terá o início da semana com sol entre nuvens e chance de chuva fraca, em alguns momentos, no litoral. As demais áreas têm varição de nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima será de 13 ° C e máxima de 25 °C.

Já onde o relavo é mais alto, a variação será de mínima de 11 °C e máxima de 23 °C.

A previsão para a Região Serrana é de sol entre nuvens, mas não há expectativa de chuva. Nas áreas menos elevadas a temperatura mínima de 13 °C e máxima de 23 °C enquanto nas áreas altas será de mínima de 11 °C e máxima de 22 °C.

Na Região Norte, o tempo será de sol entre nuvens com temperatura mínima de 16 °C e máxima de 24 °C.

Na Região Noroeste, sol entre nuvens e chance de chuva fraca, em alguns momentos, no extremo norte da região. As demais áreas têm varição de nuvens e não chove. Nas áreas menos elevadas temperatura mínima de 18 °C e máxima de 25 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a temperatura mínima de 17 °C e máxima de 24 °C.