Doméstica produz sabão e distribui para moradores de Resistência

Ivanete já produziu mais de 600 litros de sabão para doação Crédito: Acervo pessoal

Em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus , uma das ações de combate mais importantes é higienizar bem as mãos com água e sabão. Por isso, a doméstica Ivanete Megal resolveu produzir em casa sabão líquido para ajudar as pessoas que não têm condições de comprar o produto no bairro Resistência, em Vitória, na região da Grande São Pedro.

Ivanete diz que começou a fazer o sabão em quantidades menores depois de ver uma receita na internet. Ela conta que sua patroa foi quem deu a ideia da produção para doação e a doméstica topou na hora.

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"Começamos a produzir no início de abril para doar uma vez por semana. Pedi para conhecidos meus guardarem as garrafas pet e usei para colocar o sabão e distribuir", contou.

Segundo Ivanete, já foram produzidos e doados mais de 600 litros de sabão. Ela também ajuda um projeto social no bairro, que inclui o sabão líquido nas cestas básicas que são distribuídas para famílias carentes da região.

Ivanete distribui as garrafas de sabão para moradores de Resistência Crédito: Acervo pessoal

"Já fiz mais de 300 garrafas de dois litros de sabão líquido. Doei para um projeto aqui em Resistência e eles distribuem em cestas básicas. Coloquei também no Facebook para informar às pessoas que precisam de ajuda".

Ivanete pretende continuar a produção do sabão líquido. Ela conta que sempre gostou de ajudar ao próximo, ainda mais em um período delicado como o da pandemia do coronavírus.