Doméstica produz sabão e distribui para moradores de Resistência

Em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, uma das ações de combate mais importantes é higienizar bem as mãos com água e sabão. Por isso, a doméstica Ivanete Megal resolveu produzir em casa sabão líquido para ajudar as pessoas que não têm condições de comprar o produto no bairro Resistência, em Vitória, na região da Grande São Pedro.
Ivanete diz que começou a fazer o sabão em quantidades menores depois de ver uma receita na internet. Ela conta que sua patroa foi quem deu a ideia da produção para doação e a doméstica topou na hora.
"Começamos a produzir no início de abril para doar uma vez por semana. Pedi para conhecidos meus guardarem as garrafas pet e usei para colocar o sabão e distribuir", contou.
Segundo Ivanete, já foram produzidos e doados mais de 600 litros de sabão. Ela também ajuda um projeto social no bairro, que inclui o sabão líquido nas cestas básicas que são distribuídas para famílias carentes da região.
"Já fiz mais de 300 garrafas de dois litros de sabão líquido. Doei para um projeto aqui em Resistência e eles distribuem em cestas básicas. Coloquei também no Facebook para informar às pessoas que precisam de ajuda".
Ivanete pretende continuar a produção do sabão líquido. Ela conta que sempre gostou de ajudar ao próximo, ainda mais em um período delicado como o da pandemia do coronavírus.
"Eu falei com esse rapaz do projeto que vou continuar fazendo e doando as garrafas para ele. Eu posso fazer mais, gosto de ajudar as pessoas, de fazer para doar. É uma coisa que vem de mim, sempre gostei de ajudar ao próximo".