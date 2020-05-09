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Solidariedade

Doméstica produz sabão e distribui para moradores de Resistência

Ivanete Megal decidiu ajudar vizinhos e projeto social de bairro da Grande São Pedro, em Vitória, devido à pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 15:55

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 15:55

Ivanete já produziu mais de 600 litros de sabão para doação
Ivanete já produziu mais de 600 litros de sabão para doação Crédito: Acervo pessoal
Em tempos de pandemia causada pelo novo coronavírus, uma das ações de combate mais importantes é higienizar bem as mãos com água e sabão. Por isso, a doméstica Ivanete Megal resolveu produzir em casa sabão líquido para ajudar as pessoas que não têm condições de comprar o produto no bairro Resistência, em Vitória, na região da Grande São Pedro. 
Ivanete diz que começou a fazer o sabão em quantidades menores depois de ver uma receita na internet. Ela conta que sua patroa foi quem deu a ideia da produção para doação e a doméstica topou na hora.
"Começamos a produzir no início de abril para doar uma vez por semana. Pedi para conhecidos meus guardarem as garrafas pet e usei para colocar o sabão e distribuir", contou.
Segundo Ivanete, já foram produzidos e doados mais de 600 litros de sabão. Ela também ajuda um projeto social no bairro, que inclui o sabão líquido nas cestas básicas que são distribuídas para famílias carentes da região.
Ivanete distribui as garrafas de sabão em frente à sua casa, em Resistência
Ivanete distribui as garrafas de sabão para moradores de Resistência Crédito: Acervo pessoal
"Já fiz mais de 300 garrafas de dois litros de sabão líquido. Doei para um projeto aqui em Resistência e eles distribuem em cestas básicas. Coloquei também no Facebook para informar às pessoas que precisam de ajuda".

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Ivanete pretende continuar a produção do sabão líquido. Ela conta que sempre gostou de ajudar ao próximo, ainda mais em um período delicado como o da pandemia do coronavírus.
"Eu falei com esse rapaz do projeto que vou continuar fazendo e doando as garrafas para ele. Eu posso fazer mais, gosto de ajudar as pessoas, de fazer para doar. É uma coisa que vem de mim, sempre gostei de ajudar ao próximo".

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