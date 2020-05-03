Solidariedade na quarentena: quer doar? Veja o que tem na cesta básica

A solidariedade tem sido uma marca muito presente em meio ao combate da pandemia da Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Para ajudar as famílias que enfrentam dificuldades financeiras no Estado, entidades da sociedade civil organizada e governos tem organizado doações.
O objetivo é arrecadar insumos hospitalares, alimentos, kits de higiene e limpeza e oferecer serviços. Quem pode, colabora até com dinheiro. No entanto, um dos donativos mais comuns é a cesta básica de alimentos e, em alguns casos, de produtos de limpeza com água sanitária, detergente, desinfetante e sabão em barra.
Para ajudar a montar uma cesta de alimentos, fizemos um levantamento dos produtos mais encontrados nos pacotes vendidos nos supermercados. O preço total da doação varia de acordo com a marca e a quantidade do que for selecionado. A lista serve para quem prefere montar a própria cesta.
- Arroz - 5 kg
- Açúcar cristal - 5 kg
- Feijão - 1 kg
- Farinha de trigo - 1 kg
- Farinha de mandioca - 1 kg
- Fubá - 1 kg
- Lata de óleo de soja - 1
- Sal - 1 kg
- Macarrão - 1 kg
- Café em pó - 250 ou 500 gramas
- Creme dental
- Biscoito água e sal
Os valores variam entre R$ 60 a R$ 70, a depender da quantidade e marca dos produtos selecionados. No entanto, caso o doador deseje, também pode incluir charque dianteiro, enlatados e leite. Quem deseja colaborar de outra forma, também pode ficar atento à relação de entidades e órgãos que estão recebendo doações. Uma das principais ações é do governo estadual, que lançou o programa Espírito Santo Solidário. Por ele, é possível doar dinheiro através de boleto bancário, ou itens como cestas básicas.
ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO (GOVERNO DO ESTADO)
Donativos
- O que doar: Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal.
- Onde entregar: Em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
- Qual a localização: Clique aqui e confira a lista de endereços.
- Para onde vai: Os donativos serão entregues pelos Bombeiros e pelo sistema estadual de Defesa Civil a famílias mapeadas com auxílio das secretarias municipais de Assistência Social.
Doação de dinheiro
- Como doar: As doações deverão ser feitas por meio de boleto bancário, gerando um Documento Único de Arrecadação (DUA).
- Como fazer: Basta gerar a DUA no site da Sefaz (ou clicando aqui), selecionar a opção "Doações para Combate ao Coronavirus (Covid-19), preencher o número do CPF ou CNPJ, informar o município, a data de vencimento e o valor da doação.
- Para onde vai o dinheiro: as doações serão concentradas na conta única do Tesouro Estadual e destinadas para a assistência social e ações de combate ao coronavírus.
CAMPANHA "PETROLEIROS PELA VIDA"
O que doar: dinheiro
Como: PicPay SindipetroES ou pelo site https://vaka.me/1050496, pagando por cartão e, até, por boleto.
Para onde vai: O grupo já arrecadou R$ 3,1. Os donativos serão distribuídos para cinco projetos solidários do Estado. O Petroleiros atua em parceria com o Levante Popular da Juventude.
Como: PicPay SindipetroES ou pelo site https://vaka.me/1050496, pagando por cartão e, até, por boleto.
Para onde vai: O grupo já arrecadou R$ 3,1. Os donativos serão distribuídos para cinco projetos solidários do Estado. O Petroleiros atua em parceria com o Levante Popular da Juventude.
VITÓRIA SOLIDÁRIA (PREFEITURA DE VITÓRIA)
Donativos
- O que doar: Podem ser doados produtos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, fubá, farinha de mandioca, farinha de trigo, canjiquinha, açúcar, leite em pó, biscoito, pó de café, óleo e achocolatado em pó.
- Onde entregar: Diretamente em qualquer supermercado de Vitória.
- Quem recolhe e para onde vai: A ação é conduzida pela Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais (Adra), em parceria com a prefeitura, sendo a agência responsável pela logística de distribuição das cestas nas comunidades da capital.
Dinheiro
- Como doar: As doações podem ser feitas por meio do aplicativo PicPay, na conta @vitoriasolidaria.
- Para onde vai o dinheiro: A conta é gerida pela Adra, que faz a compra dos alimentos com os valores doados.
UNIÃO ES (INICIATIVA DE GRUPOS DA SOCIEDADE CIVIL)
Doação de dinheiro para compra de cestas básicas
- Como doar: Pelo site www.uniaoes.org, preenchendo um curto cadastro. A doação poderá ser feita via PicPay, cartão, transferência bancária ou boleto.
- Qual valor doar: Cada cesta básica custa R$ 60, sendo possível doar pelo menos uma. Também é possível doar mais.
- Para onde vai o dinheiro: Para o Fundo Emergencial de Apoio à População Ameaçada pela Covid-19 do UniãoES, uma conta conjunta de onde saem os recursos para a compra das cestas básicas. É possível acompanhar o total arrecadado e número de cestas doadas clicando na seção Transparência do site do movimento.
- Quem está por trás da organização: Várias empresas e organizações da sociedade civil. A lista completa está no site.
INDÚSTRIA DO BEM (FINDES)
Doação de insumos hospitalares e EPIs
- O que doar: Itens que o sistema de saúde necessita para o atendimento aos pacientes com Covid-19. Veja a lista aqui.
- Onde entregar: Procurar a Findes através dos contatos disponibilizados no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem recolhe e para onde vai: A Findes irá direcionar os equipamentos para o governo do Estado, que por sua vez irá distribuí-los para a rede estadual de saúde.
Doação em dinheiro para produção de equipamentos
- Como doar: Pelo PicPay ou por transferência bancária, preenchendo antes um pequeno cadastro no site do movimento Indústria do Bem.
- Quem pode doar: Pessoas e empresas.
- Para onde vai o dinheiro: será revertido para a produção e compra de materiais de higiene, equipamentos hospitalares e de proteção individual que serão doados ao governo do Estado.