Ao lado da filha, Maria Aparecida, o aposentado José Dalrio deixou a ala geriátrica do Hospital Meridional e recebeu alta nesta terça-feira (28) Crédito: Divulgação/Hospital Meridional

A vitória dele foi comemorada não apenas pelos familiares. Ao deixar a ala geriátrica da unidade, José Dalrio foi efusivamente aplaudido pela equipe médica do hospital. Além dos profissionais da área da saúde, uma das filhas dele, Maria Aparecida Dalrio, aproveitou o momento para agradecer o empenho dos médicos e enfermeiros para cuidar e curar o pai dela.

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FATORES DE RISCO

Além da idade avançada, que por si só já é um fator de risco, o aposentado, que mora no bairro Barro Branco, também na Serra, possui outros problemas de saúde que poderiam agravar o quadro clínico dele. José Dalrio é acamado, tem complicações renais e também é surdo. Ainda assim, ele conseguiu driblar todas as adversidades para superar o coronavírus sem a necessidade de precisar de um respirador artificial.

Your browser does not support the audio element. Após 11 dias, idoso de 93 anos vence o coronavírus e deixa hospital na Serra

TRATAMENTO

A recuperação rápida e incrível do idoso surpreendeu até mesmo os médicos que cuidaram de José Dalrio no período em que ele esteve internado. O infectologista Luís Henrique Borges, que ajudou a cuidar do aposentado, exaltou a força que o paciente teve para atravessar esse momento e destacou o empenho da família nos cuidados preventivos.

"Embora apresentasse muitas comorbidades, observamos que o paciente era muito bem cuidado, estava bem alimentado, e recebia as medicações corretamente. Esses fatores foram determinantes para que ele evoluísse bem. Por isso mesmo, até tivemos a sensibilidade para quebrar um pouco o protocolo e permitimos que a família permanecesse em um período no quarto com ele para confortá-lo e acalmá-lo. Poder dar alta médica a um paciente que recebemos nessas condições é muito gratificante para todos nós", disse o infectologista.