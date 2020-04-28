Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo

Após 11 dias, idoso de 93 anos vence o coronavírus e deixa hospital na Serra

Ao sair do Hospital Meridional Serra na manhã desta terça-feira (28), o aposentado José Dalrio recebeu o carinho de sua família e da equipe médica que cuidou dele durante o tempo de internação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 13:40

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 13:40

Ao lado da filha, Maria Aparecida, o aposentado José Dalrio deixou a ala geriátrica do Hospital Meridional e recebeu alta nesta terça-feira (28)
Ao lado da filha, Maria Aparecida, o aposentado José Dalrio deixou a ala geriátrica do Hospital Meridional e recebeu alta nesta terça-feira (28) Crédito: Divulgação/Hospital Meridional
Foram exatos 11 dias convivendo com incertezas, sem saber se o aposentado José Dalrio sobreviveria ao novo coronavírus, mas após quase duas semanas e com uma recuperação surpreendente, o idoso de 93 anos venceu a Covid-19 e, nesta terça-feira (28), recebeu alta do Hospital Meridional Serra, na Serra, onde estava internado desde o dia 17 de abril.

Veja Também

Solidariedade: entidades e movimentos que fazem a diferença na pandemia

10 momentos que mostram a solidariedade e fé dos capixabas durante a pandemia de coronavírus

"A solidariedade nos ajuda muito", diz esposa de professor com coronavírus

A vitória dele foi comemorada não apenas pelos familiares. Ao deixar a ala geriátrica da unidade, José Dalrio foi efusivamente aplaudido pela equipe médica do hospital. Além dos profissionais da área da saúde, uma das filhas dele, Maria Aparecida Dalrio, aproveitou o momento para agradecer o empenho dos médicos e enfermeiros para cuidar e curar o pai dela.

VEJA O VÍDEO

FATORES DE RISCO

Além da idade avançada, que por si só já é um fator de risco, o aposentado, que mora no bairro Barro Branco, também na Serra, possui outros problemas de saúde que poderiam agravar o quadro clínico dele. José Dalrio é acamado, tem complicações renais e também é surdo. Ainda assim, ele conseguiu driblar todas as adversidades para superar o coronavírus sem a necessidade de precisar de um respirador artificial.
Após 11 dias, idoso de 93 anos vence o coronavírus e deixa hospital na Serra

TRATAMENTO

A recuperação rápida e incrível do idoso surpreendeu até mesmo os médicos que cuidaram de José Dalrio no período em que ele esteve internado. O infectologista Luís Henrique Borges, que ajudou a cuidar do aposentado, exaltou a força que o paciente teve para atravessar esse momento e destacou o empenho da família nos cuidados preventivos.
"Embora apresentasse muitas comorbidades, observamos que o paciente era muito bem cuidado, estava bem alimentado, e recebia as medicações corretamente. Esses fatores foram determinantes para que ele evoluísse bem. Por isso mesmo, até tivemos a sensibilidade para quebrar um pouco o protocolo e permitimos que a família permanecesse em um período no quarto com ele para confortá-lo e acalmá-lo. Poder dar alta médica a um paciente que recebemos nessas condições é muito gratificante para todos nós", disse o infectologista.
O agora ainda mais vitorioso José Dalrio está em casa, onde continuará recebendo o amparo e carinho da família. Mais do que isso, agora servirá de fonte de inspiração para que mais histórias terminem com um final feliz em tempos difíceis provocados pelo coronavírus. Parabéns, "Vovô Zé".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Senador Flávio Bolsonaro
Flávio Bolsonaro diz que Moraes vai desequilibrar eleições a partir do STF
Imagem de destaque
Idoso é agredido após carro atropelar cavalo na ES 315 em Boa Esperança
Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados