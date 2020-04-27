Idoso de 93 anos supera coronavírus e se prepara para receber alta no ES
Desde o último dia 17 de abril, os familiares do aposentado José Dalrio, de 93 anos, conviviam com o medo de perdê-lo por conta do novo coronavírus. Esse sentimento deu lugar à expectativa em vê-lo novamente em casa, já que pouco mais de uma semana após dar entrada no Hospital Meridional Serra, na Serra, onde testou positivo para a Covid-19, o idoso está em vias de receber alta médica nesta terça-feira (28).
A recuperação rápida surpreendeu, visto os fatores de saúde que o idoso apresentava. Segundo a neta dele, a dentista Helen Dalrio, de 28 anos, o avô é acamado, tem complicações renais, pressão alta e surdez, condições que podem agravar o quadro clínico do paciente com coronavírus.
"A sensação que temos é de que ele passou por um milagre. Meu avô vive na cama, tem problemas nos rins e pressão alta. Na quinta-feira (16), notamos que ele estava com um comportamento anormal para ele e o levamos para o hospital. Lá ele foi logo atendido e fizeram o exame, detectando que ele tinha coronavírus. Ficamos preocupados, pois ele tem a saúde debilitada e, pelo que sabemos, essa doença é mais perigosa para idosos e com fatores de risco. Graças a Deus ele teve uma recuperação surpreendente e agora está pertinho de sair", disse a neta.
Como se não bastasse a rápida evolução, a recuperação de José Dalrio foi ainda mais surpreendente porque o idoso não precisou de ventilação mecânica no período que esteve internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
"Ele chegou no hospital e não estava bem, mas na avaliação médica realizada, viram que a princípio não seria necessário fazer uso de respirador artificial, ele conseguia respirar por conta própria. Ainda assim ele foi para a UTI e permaneceu lá até a última sexta-feira (24), quando foi transferido para outro quarto", complementou a neta.
Além do avô, o temor em relação ao coronavírus amedrontou ainda mais a família. Dois filhos de José Dalrio, que ajudam a cuidar dele, precisaram realizar teste para a doença. De acordo com a dentista, ambos testaram negativo, mas, por precaução, estão em quarentena.
DA UTI PARA O QUARTO
O momento em que o aposentado foi transferido da UTI para outra ala hospitalar foi registrado pela filha de José Dalrio. No vídeo, Aparecida Dalrio mostra o pai sendo levado, de maca para outro setor e aproveita para agradecer ao empenho dos médicos para salvar o familiar.
Assim que deixar o hospital, o aposentado retornará para a casa da família, localizada no bairro Barro Branco, na Serra. A única pendência para que José Dalrio receba a alta médica é a liberação do novo resultado do exame feito para atestar que o aposentado não apresenta mais o quadro clínico viral.
Em nota, o Hospital Meridional Serra confirmou que o paciente está internado na unidade da Serra e evoluindo bem para a alta médica.