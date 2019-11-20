Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cremoso

Receita para curtir no frio: escondidinho de cenoura com carne moída

Mix de queijos estepe e montanhês dão um sabor todo especial ao prato, que fica pronto em até 40 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 14:54

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 14:54

Escondidinho de cenoura com carne moída Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 2 batatas cortadas em cubos (300 g)
  • 3 cenouras cortadas em cubos (400 g)
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26 g)
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada
  • 2 dentes de alho picados (10 g)
  • 1 cebola roxa picada (150 g)
  • 500 g de carne moída
  • 1 colher (sopa) de curry (8 g)
  • ¼ de maço de cheiro-verde picado (20 g)
  • 4 xícaras (chá) de queijo tipo estepe ralado (440 g)
  • 1 xícara (chá) de queijo montanhês ralado (110 g)

MODO DE PREPARO:

Cozinhe a batata em 5 xícaras (chá) de água (1 litro), começando com a água fria. Assim que a água ferver, adicione as cenouras. Quando ambas estiverem bem cozidas, escorra a água e, em seguida, bata com o auxílio de um mixer até obter um purê liso e homogêneo. Adicione 2 colheres (sopa) de manteiga com ele ainda quente e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Reserve o purê.
Em uma panela em fogo médio, derreta o restante da manteiga, adicione o alho e, assim que começar a dourar, a cebola. Refogue por 2 minutos e adicione a carne. Cozinhe até que a carne fique dourada e tempere com o curry, o cheiro-verde, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto.
Em uma travessa retangular (20 x 30 cm), disponha uma fina camada de purê e espalhe por cima a carne refogada. Em seguida, despeje o queijo estepe, o restante do purê (espalhando bem) e, por fim, cubra com o queijo montanhês. Leve ao forno preaquecido (180 °C) por 30 minutos, ou até que a superfície esteja totalmente dourada. Sirva em seguida.

Rendimento:

De 6 a 8 porções

Tempo:

40 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados