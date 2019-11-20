Receita para curtir no frio: escondidinho de cenoura com carne moída

Escondidinho de cenoura com carne moída Crédito: Ara Fotografia/Divulgação

INGREDIENTES:

2 batatas cortadas em cubos (300 g)



3 cenouras cortadas em cubos (400 g)



2 colheres (sopa) de manteiga sem sal (26 g)



Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada



2 dentes de alho picados (10 g)



1 cebola roxa picada (150 g)



500 g de carne moída



1 colher (sopa) de curry (8 g)



¼ de maço de cheiro-verde picado (20 g)



4 xícaras (chá) de queijo tipo estepe ralado (440 g)



1 xícara (chá) de queijo montanhês ralado (110 g)



MODO DE PREPARO:

Cozinhe a batata em 5 xícaras (chá) de água (1 litro), começando com a água fria. Assim que a água ferver, adicione as cenouras. Quando ambas estiverem bem cozidas, escorra a água e, em seguida, bata com o auxílio de um mixer até obter um purê liso e homogêneo. Adicione 2 colheres (sopa) de manteiga com ele ainda quente e tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto. Reserve o purê.

Em uma panela em fogo médio, derreta o restante da manteiga, adicione o alho e, assim que começar a dourar, a cebola. Refogue por 2 minutos e adicione a carne. Cozinhe até que a carne fique dourada e tempere com o curry, o cheiro-verde, sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto.

Em uma travessa retangular (20 x 30 cm), disponha uma fina camada de purê e espalhe por cima a carne refogada. Em seguida, despeje o queijo estepe, o restante do purê (espalhando bem) e, por fim, cubra com o queijo montanhês. Leve ao forno preaquecido (180 °C) por 30 minutos, ou até que a superfície esteja totalmente dourada. Sirva em seguida.