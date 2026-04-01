Budah e mais: veja os lançamentos de março no “Tocou, Pocou” Crédito: Laura Monticelli Queiroz / Marcelo Figueiredo / Reprodução Instagram @vinicius_alberto_oficial

Se tem lançamento capixaba, você já sabe: Tocou, Pocou! E março veio daquele jeito, com Budah recém-confirmada no Rock in Rio 2026 puxando a fila de novidades. Mas ela não vem sozinha: tem reggae, eletrônico, releitura punk nostálgica egospel. Uma mistura que prova que a cena do Espírito Santo tá mais viva (e versátil) do que nunca.

Budah - “VIP (ninguém te conhece)”

Budah inicia uma nova fase na carreira com o single “VIP (ninguém te conhece)”, em parceria com Duquesa. A faixa, com forte influência de R&B, marca o fim da “Era Púrpura” e aponta para um novo momento artístico da cantora capixaba, unindo evolução sonora e posicionamento mais maduro.

Com letra que mistura sensualidade e atitude, a música transforma o fim de um relacionamento em afirmação de poder feminino, reforçando a versatilidade das artistas e a força da cena urbana atual.

Vitória Pop Punkers - “Assim Caminha a Humanidade (versão pop punk)”

O Vitória Pop Punkers segue apostando na mistura de nostalgia e atitude em seu novo lançamento. A banda capixaba apresenta, no dia 31 de março, uma versão pop punk de “Assim Caminha a Humanidade”, clássico de Lulu Santos que marcou gerações como tema de Malhação.

A releitura chega com bateria acelerada, baixo marcante e guitarras distorcidas, mantendo a essência afetiva da música dos anos 90, mas com identidade própria. O single integra o EP “Pop Brasil 90s goes punk”, projeto em que o grupo revisita sucessos da década sob a influência do punk rock, transformando hits conhecidos em versões cheias de energia e personalidade.

Pedro Perez - “Peço”

Cantor Pedro Perez Crédito: Marcelo Figueiredo

O capixaba Pedro Perez lançou o single “Peço”, faixa do álbum Maré Nova (2025), em parceria com a banda Macucos. Com pegada leve e melódica, a música traz a identidade reggae do artista e ganha ainda mais força com a participação do grupo, referência no gênero no Espírito Santo. O lançamento veio acompanhado de um clipe gravado em cenários naturais do litoral capixaba.

JOHLOW - “Zum Zum Zum”

O DJ e produtor capixaba JOHLOW apresenta o single “Zum Zum Zum”, faixa que traduz sua proposta de unir batidas contemporâneas à brasilidade. Com influências que passeiam entre deep, future e afro house, o artista cria uma sonoridade envolvente e dançante, pensada tanto para as pistas quanto para o streaming.

A música reforça a identidade de JOHLOW, que vem ganhando espaço dentro e fora do país ao apostar em produções com forte carga emocional e conexão direta com o público, consolidando sua ascensão na cena eletrônica.

Vinícius Alberto - “Deixa Eu Curar Você”

O capixaba Vinícius Alberto apresenta “Deixa Eu Curar Você”, uma canção marcada por forte sensibilidade e propósito social. Com interpretação intensa, o artista transforma a música em um instrumento de acolhimento para vítimas de abuso infantil, tema que dialoga diretamente com sua própria história.