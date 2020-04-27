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Previsão meteorológica

Mudança no tempo causa frio e chuva no ES até esta terça-feira

Grande Vitória e outras regiões do Estado começaram a semana com chuva fina e temperaturas mais amenas. Termômetros se aproximaram dos 10 °C em Pedra Azul, na cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 10:42

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 10:42

Tempo amanheceu nublado e chegou a chover na manhã desta segunda-feira (27) em Vitória
Tempo amanheceu nublado e chegou a chover na manhã desta segunda-feira (27) em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol
O fim de semana foi de calor, mas já na madrugada desta segunda-feira (27) o frio resolveu aparecer e os termômetros se aproximaram dos 10 °C em Pedra Azul, na cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo. Quem também deu o ar da graça foi a chuva. Nas primeiras horas da manhã desta segunda ela apareceu em volume significativo em diferentes pontos da Grande Vitória.
Esse cenário de friozinho e com temperaturas mais amenas, típicas do outono, se mantêm em quase todo o Espírito Santo e deve permanecer na terça-feira (28). Para esta segunda-feira, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a máxima pode ser de até 35 °C em alguns pontos da região Norte. Já na Grande Vitória, ela não deve ultrapassar os 32 °C.
Mudança no tempo causa frio e chuva no ES até esta terça-feira
Termômetros registraram 9 °C em Domingos Martins nesta manhã
Termômetros registraram 9 °C em Domingos Martins nesta manhã Crédito: Luani Modolo/Domingos Martins ES
Além disso, o tempo segue instável. No trecho Sudeste do Estado (incluindo a Grande Vitória e o sul da região Nordeste), pode ocorrer chuva passageira no começo e no fim do dia. Chove de forma esparsa ao longo do dia nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da região Noroeste, onde não deve chover.
Para terça, O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta uma probabilidade de chuva de 30% para a capital capixaba e as temperaturas devem variar entre 22 °C e 27°C.

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