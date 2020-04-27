Tempo amanheceu nublado e chegou a chover na manhã desta segunda-feira (27) em Vitória Crédito: Murilo Cuzzuol

O fim de semana foi de calor, mas já na madrugada desta segunda-feira (27) o frio resolveu aparecer e os termômetros se aproximaram dos 10 °C em Pedra Azul, na cidade de Domingos Martins , na Região Serrana do Espírito Santo . Quem também deu o ar da graça foi a chuva. Nas primeiras horas da manhã desta segunda ela apareceu em volume significativo em diferentes pontos da Grande Vitória

Esse cenário de friozinho e com temperaturas mais amenas, típicas do outono, se mantêm em quase todo o Espírito Santo e deve permanecer na terça-feira (28). Para esta segunda-feira, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a máxima pode ser de até 35 °C em alguns pontos da região Norte. Já na Grande Vitória, ela não deve ultrapassar os 32 °C.

Your browser does not support the audio element. Mudança no tempo causa frio e chuva no ES até esta terça-feira

Termômetros registraram 9 °C em Domingos Martins nesta manhã Crédito: Luani Modolo/Domingos Martins ES

Além disso, o tempo segue instável. No trecho Sudeste do Estado (incluindo a Grande Vitória e o sul da região Nordeste), pode ocorrer chuva passageira no começo e no fim do dia. Chove de forma esparsa ao longo do dia nas demais áreas do norte capixaba, exceto no trecho sul da região Noroeste, onde não deve chover.