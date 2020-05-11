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Vitória e Serra vão ter 50 novos leitos de emergência para Covid-19

Na Capital,  estrutura similar a um hospital de campanha será montada no PA de São Pedro. No município vizinho, a UPA de Castelândia será exclusiva para casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 06:05

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 06:05

Coronavírus - Covid19
Casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus na Grande Vitória são encaminhados para isolamento nas unidades de pronto atendimento Crédito: PIRO4D/Pixabay
Os municípios da região metropolitana do Espírito Santo estão adotando estratégias para ampliar a assistência a pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. Além de medidas para isolamento desses casos das pessoas que têm outras doenças nas unidades de Pronto Atendimento, há também a abertura de novas vagas. Vitória e Serra vão ter mais 50 leitos de emergência para infectados pelo novo coronavírus
Na Capital, a perspectiva é abrir 20 vagas em uma estrutura similar a hospital de campanha na área do PA de São Pedro. "São leitos de observação para aquelas pessoas que precisarem ficar na unidade por um tempo maior que o habitual de um pronto atendimento. Estamos vendo todas as projeções da evolução da doença, e essa é uma ação preventiva", pontua a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa. A fase atual é de contratação.

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Cátia diz que, atualmente, tanto o PA de São Pedro quanto o da Praia do Suá já dispõem de leitos exclusivos para pacientes com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios), 36 ao todo, depois que a pediatria das duas unidades foi transferida para outros locais. As pessoas que chegam ao atendimento com esse quadro clínico recebem máscara e, da triagem, são direcionadas para o isolamento. Após avaliação médica, as que precisam são acomodadas nos leitos e, conforme a gravidade, é solicitada a transferência para o hospital. 
Já na Serra, serão 30 leitos em uma estrutura que vai ser erguida anexa à UPA de Castelândia numa parceria do Estado com o município. A unidade passará a oferecer atendimento exclusivo a pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19 assim que a implantação do novo espaço estiver concluída, possivelmente ainda em maio. O secretário municipal da Saúde, Alexandre Viana, prefere não se referir à estrutura como hospital de campanha, mas ressalta a importância da ampliação da oferta. 

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"O atendimento será para pacientes chamados intermediários, ou seja, aqueles que não podem ir para casa, mas que também não precisam ser internados em uma estrutura mais pesada como a de um hospital. São pessoas com sintomas mais brandos e que, na internação, poderão utilizar respirador nasal. Em caso de agravamento, teremos três ventiladores mecânicos para segurar o paciente até ser transferido para o hospital. Agora, se melhorar, depois volta para casa", explica Alexandre Viana. 
Atualmente, as três UPAs - Castelândia, Carapina e Serra-Sede - atendem pacientes suspeitos e seguem os protocolos para garantir o isolamento das pessoas com síndrome gripal das demais. 

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No município de Cariacica, o atendimento no PA do Trevo de Alto Lage será reestruturado. A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da assessoria, aponta que a parte térrea será destinada aos pacientes com desconforto respiratório, entre os quais os casos suspeitos de Covid-19. "Serão leitos de isolamento, somando ao todo 20 leitos. A parte superior será destinada aos atendimentos de urgência adultos e infantil das demais ocorrências. Os leitos de isolamento serão em boxes individuais com oxigênio nasal e outras tecnologias", diz a nota. A previsão é do novo modelo em funcionamento ainda neste mês. 
Vila Velha também está reorganizando a estrutura dos PAs da Glória e de Cobilândia para que, até o final da próxima semana, tenha a oferta de mais leitos para atendimento da Covid-19.

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"Os dois PAs estão disponíveis para atendimento de casos de Covid-19. A importância é ampliar a capacidade de atendimento e, acima de tudo, garantir a segurança dos pacientes através da divisão e distanciamento entre eles, conforme orientação do Ministério da Saúde, ressalta a subsecretária de Atenção Especializada, Gleide Caroni, segundo a assessoria. 
No PA da Glória, que tem uma estrutura física maior, serão 10 leitos de observação e seis de emergência para pacientes adultos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Também há três leitos exclusivos para a pediatria. No PA de Cobilândia, serão quatro leitos para atendimento dessas pessoas. 

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