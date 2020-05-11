Vitória e Serra vão ter 50 novos leitos de emergência para Covid-19

Casos suspeitos e confirmados do novo coronavírus na Grande Vitória são encaminhados para isolamento nas unidades de pronto atendimento Crédito: PIRO4D/Pixabay

Os municípios da região metropolitana do Espírito Santo estão adotando estratégias para ampliar a assistência a pacientes suspeitos e confirmados de Covid-19. Além de medidas para isolamento desses casos das pessoas que têm outras doenças nas unidades de Pronto Atendimento, há também a abertura de novas vagas. Vitória e Serra vão ter mais 50 leitos de emergência para infectados pelo novo coronavírus

Na Capital, a perspectiva é abrir 20 vagas em uma estrutura similar a hospital de campanha na área do PA de São Pedro. "São leitos de observação para aquelas pessoas que precisarem ficar na unidade por um tempo maior que o habitual de um pronto atendimento. Estamos vendo todas as projeções da evolução da doença, e essa é uma ação preventiva", pontua a secretária municipal de Saúde, Cátia Lisboa. A fase atual é de contratação.

Cátia diz que, atualmente, tanto o PA de São Pedro quanto o da Praia do Suá já dispõem de leitos exclusivos para pacientes com síndrome gripal (febre e sintomas respiratórios), 36 ao todo, depois que a pediatria das duas unidades foi transferida para outros locais. As pessoas que chegam ao atendimento com esse quadro clínico recebem máscara e, da triagem, são direcionadas para o isolamento. Após avaliação médica, as que precisam são acomodadas nos leitos e, conforme a gravidade, é solicitada a transferência para o hospital.

Já na Serra, serão 30 leitos em uma estrutura que vai ser erguida anexa à UPA de Castelândia numa parceria do Estado com o município. A unidade passará a oferecer atendimento exclusivo a pacientes suspeitos e confirmados da Covid-19 assim que a implantação do novo espaço estiver concluída, possivelmente ainda em maio. O secretário municipal da Saúde, Alexandre Viana, prefere não se referir à estrutura como hospital de campanha, mas ressalta a importância da ampliação da oferta.

"O atendimento será para pacientes chamados intermediários, ou seja, aqueles que não podem ir para casa, mas que também não precisam ser internados em uma estrutura mais pesada como a de um hospital. São pessoas com sintomas mais brandos e que, na internação, poderão utilizar respirador nasal. Em caso de agravamento, teremos três ventiladores mecânicos para segurar o paciente até ser transferido para o hospital. Agora, se melhorar, depois volta para casa", explica Alexandre Viana.

Atualmente, as três UPAs - Castelândia, Carapina e Serra-Sede - atendem pacientes suspeitos e seguem os protocolos para garantir o isolamento das pessoas com síndrome gripal das demais.

No município de Cariacica, o atendimento no PA do Trevo de Alto Lage será reestruturado. A Secretaria Municipal da Saúde, por meio da assessoria, aponta que a parte térrea será destinada aos pacientes com desconforto respiratório, entre os quais os casos suspeitos de Covid-19. "Serão leitos de isolamento, somando ao todo 20 leitos. A parte superior será destinada aos atendimentos de urgência adultos e infantil das demais ocorrências. Os leitos de isolamento serão em boxes individuais com oxigênio nasal e outras tecnologias", diz a nota. A previsão é do novo modelo em funcionamento ainda neste mês.

Vila Velha também está reorganizando a estrutura dos PAs da Glória e de Cobilândia para que, até o final da próxima semana, tenha a oferta de mais leitos para atendimento da Covid-19.

"Os dois PAs estão disponíveis para atendimento de casos de Covid-19. A importância é ampliar a capacidade de atendimento e, acima de tudo, garantir a segurança dos pacientes através da divisão e distanciamento entre eles, conforme orientação do Ministério da Saúde, ressalta a subsecretária de Atenção Especializada, Gleide Caroni, segundo a assessoria.