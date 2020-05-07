Túneis de desinfecção são instalados em terminais e UPAs na Serra

Moradores e pessoas de outros municípios que passam pela cidade da Serra terão mais uma ferramenta no combate ao coronavírus. Túneis de desinfecção foram instalados nos terminais do Transcol e nas Unidades de Pronto Atendimento do município. Além disso, uma estação itinerante vai circular por diferentes bairros da cidade.
As sete estruturas passaram a ser disponibilizadas nesta quinta-feira (7) nos seguintes locais: nos terminais de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe; e nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Castelândia, Carapina e Serra Sede, além do túnel itinerante que vai circular em bairros da cidade.
COMO FUNCIONA
O túnel conta com um sensor de presença que dispara uma substância sobre a pessoa que passa por ele. Segundo o secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana, o produto borrifado é um desinfetante de alto nível que protege por até cinco horas.
É dada uma carga de desinfetante de alto nível, ele começa a agir em cinco minutos e tem uma duração de até cinco horas no corpo e na roupa. É um dióxido de cloro, estabilizado a 7% em água, que tem um efeito melhor do que o cloro. Esse mesmo desinfetante de alto nível é utilizado em desinfecção de UTI, para se ter uma ideia da qualidade do produto, explicou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
De acordo com instruções da prefeitura, a pessoa deve retirar a máscara antes de passar pelo túnel para evitar que ela fique molhada. Além disso, deve passar uma pessoa de cada vez. Segundo o secretário, a substância não oferece perigo e também não causa nenhum tipo de dano às roupas.
Esse produto não causa qualquer tipo de problema. Não causa alergia, não é tóxico e não agride o meio ambiente. Ele foi feito para combate ao vírus. Diferente do cloro, ele não mancha as roupas. É diferente, é de alto nível. Posteriormente, a pessoa pode lavar a roupa e ter a higiene normal, destacou.
CUIDADOS DEVEM SER MANTIDOS
Viana reforça que os túneis são medidas que auxiliam no combate ao coronavírus, mas que as pessoas devem continuar mantendo os cuidados básicos para evitar a contaminação. Isso é mais uma arma que a Prefeitura da Serra está disponibilizando para a população contra o coronavírus. É importante continuar com a higiene pessoal, o distanciamento, não sair sem máscara, para a gente passar por isso da melhor maneira possível, completou.
Inicialmente, os equipamentos estarão disponíveis de 30 a 60 dias, podendo este prazo ser ampliado de acordo com o período de combate ao coronavírus.