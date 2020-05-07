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Coronavírus

Túneis de desinfecção são instalados em terminais e UPAs na Serra

Estrutura dispara produto que higieniza a pessoa por até cinco horas. Unidade itinerante também vai circular por bairros da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 10:19

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 10:19

Túnel de desinfecção foi instalado nas UPA's e Terminais de Serra
Túnel de desinfecção foi instalado nas UPA's e Terminais de Serra Crédito: Divulgação / Prefeitura da Serra
Moradores e pessoas de outros municípios que passam pela cidade da Serra terão mais uma ferramenta no combate ao coronavírus. Túneis de desinfecção foram instalados nos terminais do Transcol e nas Unidades de Pronto Atendimento do município. Além disso, uma estação itinerante vai circular por diferentes bairros da cidade.
As sete estruturas passaram a ser disponibilizadas nesta quinta-feira (7) nos seguintes locais: nos terminais de Carapina, Laranjeiras e Jacaraípe; e nas unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Castelândia, Carapina e Serra Sede, além do túnel itinerante que vai circular em bairros da cidade.

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COMO FUNCIONA

O túnel conta com um sensor de presença que dispara uma substância sobre a pessoa que passa por ele. Segundo o secretário de Saúde da Serra, Alexandre Viana, o produto borrifado é um desinfetante de alto nível que protege por até cinco horas.
É dada uma carga de desinfetante de alto nível, ele começa a agir em cinco minutos e tem uma duração de até cinco horas no corpo e na roupa. É um dióxido de cloro, estabilizado a 7% em água, que tem um efeito melhor do que o cloro. Esse mesmo desinfetante de alto nível é utilizado em desinfecção de UTI, para se ter uma ideia da qualidade do produto, explicou em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
Túnel instalado e sendo utilizado por passageiros no terminal de Carapina, na Serra
Túnel instalado e sendo utilizado por passageiros no terminal de Carapina, na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com instruções da prefeitura, a pessoa deve retirar a máscara antes de passar pelo túnel para evitar que ela fique molhada. Além disso, deve passar uma pessoa de cada vez. Segundo o secretário, a substância não oferece perigo e também não causa nenhum tipo de dano às roupas.
Esse produto não causa qualquer tipo de problema. Não causa alergia, não é tóxico e não agride o meio ambiente. Ele foi feito para combate ao vírus. Diferente do cloro, ele não mancha as roupas. É diferente, é de alto nível. Posteriormente, a pessoa pode lavar a roupa e ter a higiene normal, destacou.

CUIDADOS DEVEM SER MANTIDOS

Viana reforça que os túneis são medidas que auxiliam no combate ao coronavírus, mas que as pessoas devem continuar mantendo os cuidados básicos para evitar a contaminação. Isso é mais uma arma que a Prefeitura da Serra está disponibilizando para a população contra o coronavírus. É importante continuar com a higiene pessoal, o distanciamento, não sair sem máscara, para a gente passar por isso da melhor maneira possível, completou.
Inicialmente, os equipamentos estarão disponíveis de 30 a 60 dias, podendo este prazo ser ampliado de acordo com o período de combate ao coronavírus.

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