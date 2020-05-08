Veja os pontos onde serão instaladas barreiras em Vila Velha

O município de Vila Velha contará com quatro pontos de barreiras físicas que serão instaladas na tarde desta sexta-feira (08), com o objetivo de restringir o fluxo de pessoas na orla. A medida é uma tentativa de ampliar o índice de isolamento social na cidade, medida imposta para conter o avanço do número de casos do novo coronavírus. De acordo com informações da prefeitura, a primeira barreira terá início na praia de Itaparica e a última será instalada na Avenida Champagnat. Confira a localização de cada uma delas:
Em frente ao Edifício Burle Marx 2850, localizado a 300 metros da rotatória da Praça do ciclista. A largura da barreira será de 6,20 m, em cinco blocos (entre o poste e a placa de publicidade). Ela deixará meia pista da ciclovia livre.
De frente para a academia popular e para o Bob's. Será a 1,7 km da barreira 1, com largura de 6,20 m, em cinco blocos. Deixará meia pista da ciclovia livre.
A barreira 3 ficará localizada em frente ao Edifício Marina Bay, na saída da avenida Dr. Jair de Andrade. Ficará a 1,4 km de distância da barreira 2 e contará com largura de sete metros, o equivalente a 5 blocos. Deixará meia pista da ciclovia livre.
A barreira 4 será instalada na avenida Champagnat, a 1,6 km da barreira 3, com largura de 11 m, o que equivale a 10 blocos. Deixará meia pista da ciclovia livre.