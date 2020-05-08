Frequentadores invadem áreas de lazer interditadas em Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, tem precisado reforçar o fechamento das quadras esportivas em todo município. Isso porque alguns espaços estão sendo invadidos, mesmo com a proibição de utilização durante a pandemia do novo coronavírus.
De acordo com a prefeitura, nesta semana as equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semesp) isolaram novamente alguns locais utilizando correntes e cadeados. No bairro BNH de Cima e no distrito de Conduru, os portões de acesso às quadras chegaram a ser arrancados e precisaram ser repostos.
No campo do bairro Valão e nos bairros BNH de Baixo e Agostinho Simonato, também foi ignorada a proibição do uso de espaços públicos de lazer. Nos espaços nesses locais e na Praça da Bandeira, as telas de proteção foram cortadas.
Os espaços públicos de esporte e lazer de Cachoeiro de Itapemirim vão permanecer fechados pelo menos até o dia 31 deste mês, tanto na sede quanto nos distritos, abrangendo parques, praças, quadras, ginásios, campos e demais áreas de uso comum, cercados ou não.
A secretária municipal de Esporte e Lazer, Lilian Siqueira, explica que o fechamento não é uma decisão isolada do município e precisa ser respeitada. Essa medida de fechamento não é uma determinação exclusiva de Cachoeiro de Itapemirim, é uma recomendação dos órgãos sanitários e foi adotada em várias cidades do país. Agora, todos precisamos nos conscientizar de que não utilizar os espaços públicos de lazer é uma maneira de se evitar aglomerações e contribuir para a proteção da saúde de todos, alertou.
O monitoramento destas áreas tem sido feito pela Guarda Civil de Cachoeiro e quem desacata a proibição de uso dos espaços esportivos está sujeito a responder, criminalmente, por desobediência.
A prefeitura informou que "pede que a população contribua com a fiscalização denunciando na Ouvidoria Geral do Município, pelo Portal do Cidadão ou pelo telefone 156 (de segunda a sexta, das 9h às 18h). Também é possível denunciar pelo aplicativo de celular TodosJuntos".
O município de Cachoeiro de Itapemirim registrou, até a noite desta quinta-feira (7), segundo o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), 26 casos confirmados do novo coronavírus. Destes, 12 pacientes estão curados.