8 itens essenciais para fazer exercícios em casa

Se você é daqueles que até queria se exercitar, mas não se sente confortável na academia, nem ao fazer atividades ao ar livre, (calma!), segundo a caras, vale apostar em uma lista de itens que vão de ajudar e incentivar a malhar em casa. Confira:
Kit 2 Halteres
O produto é revestido com neoprene para facilitar a aderência às mãos, além de ser ótimo para estimular o uso de halteres mais pesados.
Anilha Emborrachada
Utilizada para exercícios abdominais, a anilha aumenta o esforço e impulsiona os resultados no corpo.
Caneleira de peso
Equipamentos de malhação dão aquele incentivo para a prática diária, né? Essas caneleiras de peso, por exemplo, são ideais na hora de exercitar as pernas.
Colchonete
Fácil de guardar e de utilizar, o colchonete é um ótimo aliado para exercícios que exigem apoio no chão, já que amortecem o peso e evitam dores no corpo.
Barra para porta regulável
Aí vai uma ideia para quem tem pouco espaço em casa: a barra ajustável pode ser colocada entre os batentes da porta, possui borrachas que dão maior segurança na hora de praticar exercícios e é super prática para flexões.