20 dicas para manter a saúde mental e física em um possível lockdown

Mulher com máscara para se proteger do coronavírus em casa; lockdown, isolamento, confinamento Crédito: Freepik

Diante do avanço da pandemia do coronavírus, a possibilidade de lockdown em algumas cidades do país e no Espírito Santo pode impor novos desafios à população. Com isso, o isolamento pode deixar de ser voluntário e se tornar compulsório, ou seja, nossas saídas de casa serão rigorosamente controladas pelas autoridades, sob risco de punição em caso de descumprimento das normas.

Se lidar com o distanciamento social já não tem sido fácil, o lockdown poderá gerar ainda mais ansiedade e desconforto em algumas pessoas. Mais do que nunca será fundamental cuidar da saúde mental e física e reforçar hábitos positivos.

Para ajudar com dicas sobre como manter o equilíbrio de corpo e mente em caso de um isolamento ainda mais restritivo, ouvimos alguns especialistas da Unimed Vitória. O preparador físico Julio César Oliveira, do programa Viver Bem, destaca que a prática de exercícios dentro de casa ajuda bastante a garantir o bem-estar.

"Você pode contar com a ajuda de algum profissional ou mesmo de aplicativos para fazer atividades físicas com os recursos que tiver em casa. Movimentos simples, feitos com regularidade, já contribuem para a saúde como um todo", pontua.

A médica Luciana Galveas, que é clínica geral e está na linha de frente do atendimento às emergências, destaca a importância de evitar permanecer muito tempo sentado ou deitado, incluindo atividade física leve em casa. Além disso, enumera que é fundamental ter uma alimentação equilibrada, tentando não comer excessos com frequência e ingerindo líquidos em boa quantidade durante o dia.

Segundo a médica, esta é uma oportunidade para a descoberta de novos prazeres na cozinha e quem sabe, a hora de exercitar as receitas das avós e tias, que, por falta de tempo, geralmente não conseguíamos.

Se dormir tranquilamente pode parecer difícil, está também na hora de curtir o hábito de ler antes de dormir. Uma leitura agradável pode proporcionar bom sono e bons sonhos, orienta. A médica ressaltou que precisamos nos voltar para nós neste momento a fim de nos fortalecermos. Em breve, tudo voltará ao normal, pondera.

Informações

O cuidado com o consumo de informação e com o uso das tecnologias também é uma medida importante (cada vez mais, em meio a esta pandemia). A psicóloga Náira Delboni, também do Viver Bem, lembra que o mais correto é procurar notícias apenas em meios confiáveis, de preferência, órgãos oficiais de saúde.

"Afastar-se um pouco das redes sociais também pode ser necessário. Além disso, silencie grupos de Whatsapp que falem muito sobre a pandemia ou passem informações que não te façam bem. Cultive hábitos que te tragam paz e afaste-se dos que te geram ansiedade".

A nutricionista Dalyla Formagine ressalta que, mesmo que alguns dias a pessoa acabe exagerando na comida ou em alimentos menos saudáveis, o essencial é tentar manter um equilíbrio. "Inclua grãos na dieta diária, muitas frutas, saladas e a chamada comida de verdade, aquela que a gente faz em casa usando ingredientes e temperos naturais e menos industrializados".

Confira algumas boas dicas dos especialistas para segurar a onda em caso de lockdown:

1 - Limite o consumo de informação. Foque nas notícias de órgãos oficiais ou meios de comunicação confiáveis.

2 - Reduza o tempo na internet e nas redes sociais.

3 - Silencie ou mesmo saia de grupos de Whatsapp que falem muito de coronavírus ou compartilhem fakenews. Mantenha apenas contato com quem te faz bem.

4 - Reconheça o estresse do momento e que precisará saber lidar com ele. Tudo bem se em alguns dias se sentir mal, cansado ou angustiado. O importante é saber que tudo passa. Haverá dias melhores e outros, nem tanto. É normal! Acontece com todo mundo.

5 - Leia, estude, faça cursos on-line que sejam prazerosos, cozinhe receitas novas. Pode ser a hora de descobrir um novo hobby.

6 - Reserve momentos para assistir filmes ou mesmo suas séries favoritas.

7 - Permita-se também não fazer nada nem mesmo arrumar a casa nos momentos em que não se sentir disposto.

8 - Converse virtualmente com amigos (novos e antigos), familiares e pessoas que te fazem bem. Resgate amizades da infância ou de empregos anteriores, da faculdade ou de alguma outra época da sua vida.

9 - Não é preciso seguir uma dieta totalmente restritiva. A dica é o equilíbrio. Inclua no cardápio alimentos mais saudáveis e naturais, muitas frutas, legumes e grãos. E escolha um dia ou dois da semana para sair da linha. O mais importante é a moderação.

10 - Se tem algum problema crônico de saúde, mantenha todos os cuidados e o contato com seu médico. Não se descuide!

11 - Estabeleça uma rotina diária para suas atividades. Isso ajuda a controlar a ansiedade.

12 - Faça atividades físicas pelo menos três vezes por semana. Exercícios simples, indicados por profissionais ou mesmo por bons aplicativos, já ajudam a manter o corpo em movimento e o bem-estar geral.

13 - Durma em horários regulares. Evite dormir demais ou de menos. Atenda as necessidades do seu organismo.

14 - Pense sempre que o isolamento compulsório será apenas uma etapa para vencermos a pandemia. Cada dia a mais em casa é um dia a menos para o fim dessa batalha contra o coronavírus.

15 - Momentos de relaxamento real são essenciais. Tire alguns minutos do dia para ficar quieto, respirar, sentir o silêncio e estar consigo mesmo. Meditação também ajuda.

16 - Se a ansiedade apertar, busque apoio, de profissionais ou pessoas de sua confiança. Não sofra sozinho. Falar sobre o que está sentindo pode trazer alívio.

17 - Mantenha um bom diálogo com as crianças e idosos. Sempre explicando com paciência e de forma simples o que está acontecendo. Reforce que tudo isso vai passar.

18 - Vá a janela, contemple a rua. Faça isso algumas vezes por dia.

19 - Beba bastante água. Já deixe uma garrafinha do seu lado e reponha sempre que preciso.