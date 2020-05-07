Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Lockdown: quais erros podem levar o ES para o bloqueio total?

A medida, que significa confinamento da população ou fechamento total, pode ser adotada para evitar o colapso no sistema de saúde e mais mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 20:32

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 20:32

Vila Velha - ES - Praia da Costa. Prefeitura de Vila Velha publica decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos.
Movimentação no calçadão da Praia da Costa: Prefeitura de Vila Velha publica decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos Crédito: Vitor Jubini
O aumento de infectados pelo novo coronavírus tem provocado uma demanda cada vez maior pelas unidades hospitalares do Espírito Santo. O sistema de saúde  é o setor principal de investimentos do governo estadual, mas a ocupação de leitos com doentes graves  vem crescendo a cada dia.  
Na tarde desta quinta-feira (07), 64,62% dos leitos de UTI para pacientes com Covid-19 estavam ocupados. E o  crescimento da demanda na rede hospitalar  acompanha a queda de adesão ao isolamento social no Estado.  Atualmente, a porcentagem está na média de 46% e, segundo o governo, precisa chegar pelo menos aos 55% para evitar um colapso. 
Caso a situação se agrave, o Estado cogita a possibilidade de decretar lockdown, que é o  isolamento compulsório da população, com fechamento de comércios, proibição de andar em ruas e paralisação total do transporte público.
 "A pandemia é de médio e longo prazo, vamos ter que ter uma mudança na nossa vida até chegar a vacina. Nesse período, não tem alternativa a não ser manter a disciplina e essa convivência. Senão, podemos colapsar e ter a realidade que alguns Estados brasileiros já estão enfrentando", afirmou Renato Casagrande, na última quarta-feira (06).
MAS DÁ PARA EVITAR?
Desde o primeiro decreto governamental, há 53 dias,  quando escolas, parte do comércio e bares foram fechados,  a população capixaba vem acompanhando  o passo a passo das ações necessárias para minimizar os danos da pandemia.
No entanto, especialistas ouvidos por A Gazeta apontam que alguns erros podem contribuir para que o Espírito Santo venha a passar pela experiência do lockdown. Para evitar esse cenário, será preciso novas posturas da população e também dos governos. 
Um dos fatores que prejudica a contenção do avanço da doença é unanimidade entre os entrevistados: a falta de empatia dos que não respeitam o isolamento social. Fake news, ausência de uma campanha nacional de conscientização e a crise política também foram listados. 
Confira os principais desafios do Estado para evitar o bloqueio total. 
Imagem de fake news
As notícias falsas atrapalham as ações de enfrentamento à doença Crédito: shutterstock
FAKE NEWS
Antes mesmo da confirmação do primeiro caso de contaminação no Espírito Santo, no dia 5 de março, já circulavam, pelas redes sociais e aplicativos,  diversas informações falsas sobre o coronavírus, quase sempre minimizando os danos sociais, econômicos e de saúde que a Covid-19 provoca. 
"As fakes news continuam. Essa propagação de notícias falsas dificulta a lidar com uma doença que é totalmente nova, pois muitas vezes essas informações distorcidas chegam mais rápido do que as corretas", observou Pablo Lira, pesquisador do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). 
Para o cardiologista Henrique Bonaldi, as  fake news incentivam as pessoas a não cumprirem o isolamento social.  " Essas correntes colaboram para que a pessoa que já não quer cooperar com o isolamento não fique em casa", observou o médico. 
Vila Velha - ES - Praia da Costa. Prefeitura de Vila Velha publica decreto restringindo permanência de pessoas em espaços urbanos.
Praia da Costa: praias continuam cheias Crédito: Vitor Jubini
POUCA ADESÃO AO ISOLAMENTO SOCIAL
Segundo o pesquisador Pablo Lira, cerca de 70% da população deixou de sair de casa no início do isolamento social. Atualmente, esse percentual está em 46%. A baixa adesão dos capixabas é um dos maiores problemas para a contenção da disseminação do coronavírus. 
Um exemplo é  a Praia da Costa, em Vila Velha, que subiu para o primeiro lugar no ranking dos bairros com maior número de casos registrados, superando Jardim Camburi, em Vitória. Andando pelo bairro, não é difícil ver pessoas circulando nas ruas, nas praias e  no comércio. 
"Estamos falando de uma população que não quer ficar em casa. Tem quem sai de casa porque faz parte dos serviços essenciais. O nosso problema é outro, é quem pode ficar em casa e não fica. E isso colabora para um número maior de pessoas doentes e, consequentemente, mais pacientes em estado grave ao mesmo tempo", explicou Bonaldi, que avalia ainda os impactos econômicos de se chegar ao lockdown.
"A pessoa que vai para a rua está ajudando o comércio a quebrar. Agora é necessário empatia e se colocar no lugar do outro. Não estamos falando do trabalhador que presta serviço essencial, acorda de madrugada para trabalhar. Esses são heróis, são os entregadores, os enfermeiros, os policiais, que não sabem se estão infectados. Agora, quem vai à praia ou no calçadão é porque tem condições de ficar em casa"
Henrique Bonaldi - Médico
Para Ethel Maciel, epidemiologista e professora da Ufes, a baixa adesão ao isolamento social revela a falta de solidariedade da população.  "Ficar em casa é a possibilidade de salvar vidas. Essa noção de solidariedade é o que faz a diferença. Você doar cesta básica e máscara são ações caridosas. Mas viver no lugar do outro que vai precisar de leito médico, que precisa que essa pandemia acabe,  é ter solidariedade", pontuou. 
Bolsonaro foi até a rampa do Planalto para acenar aos manifestantes
Bolsonaro foi até a rampa do Planalto para acenar aos manifestantes no último domingo Crédito: Reprodução Facebook
CRISES POLÍTICAS
A politização da saúde e os discursos conflitantes entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e as autoridades de saúde e os governadores também são fatores que dificultam a condução da gestão de crise causada pela pandemia. 
"A autoridade máxima do país traz informações e atitudes diversas da saúde, fazendo uma bagunça no que e em quem acreditar, colocando em risco a população ao gerar aglomerações e manifestações", destacou Pablo Lira.
A polarização política foi outro ponto que se somou às dificuldades de contenção da pandemia. " Polarizar saúde versus economia foi um erro. O capixaba está enxergando  só o agora. Se está ruim, pode piorar. Não é hora de polarizar, o país precisa estar unido",  ressaltou Bonaldi. 
Em meados de abril, quando a pandemia do novo coronavírus já apresentava uma escalada de casos confirmados e mortes em todo o país, o então ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido por Bolsonaro, após divergências públicas entre eles sobre como conduzir a crise epidemiológica.  

Veja Também

Conteúdo Patrocinado: "Para nós, mulheres, a segurança no transporte pesa muito"

Coronavírus: Bolsonaro pressiona STF e tenta dividir ônus da crise

Bolsonaro, empresários e Guedes vão ao STF a pé questionar isolamento

Data: 04/05/2020 - ES - Cariacica - Distribuição de máscaras feita pelo Governo do Espirito Santo no Terminal de Campo Grande, em Cariacica - Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
 Distribuição de máscaras feita no Terminal de Campo Grande, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros
COMUNICAÇÃO DISTANTE DA PERIFERIA
Segundo a professora Ethel Maciel, o governo do Estado precisa dialogar melhor com os moradores das regiões periféricas, o que não foi feito no início do combate ao coronavírus. 
"A comunicação foi concentrada em uma camada da população que tem água e sabonete, que pode comprar álcool em gel. Porém, não houve estratégias para a camada mais vulnerável, que vive em uma casa de dois cômodos e oito pessoas, por exemplo. Como se isolar assim? A realidade impõe limitações para se fazer um isolamento", descreveu.
Ethel também criticou a demora em distribuir máscaras. "No início não havia máscaras para essa população mais vulnerável, que não tem dinheiro para álcool em gel, nem pias,  banheiros, e que também não tem a opção de não trabalhar. Foi um erro de estratégia não dirigir ações para esta camada da população", enfatizou. 

Veja Também

Tragédia da Covid-19 nas periferias mostra que pandemia não é democrática

Negros da periferia são os que mais morreram por Covid-19 no ES

AUSÊNCIA DE CAMPANHA NACIONAL
A falta de gerenciamento nacional de campanhas de conscientização e a ausência de gestão de crise mais efetiva do governo federal também contribuíram para que o Espírito Santo e os demais Estados tivessem que se organizar sozinhos. 
"Falta uma coordenação nacional para uma pandemia muito grave. Não temos propaganda com linguagem simples em canais abertos, é necessário atingir todos os grupos populacionais, pois a pandemia está diretamente relacionada ao comportamento da população", concluiu Ethel Maciel.

Veja Também

Isolamento social no ES ainda é abaixo do esperado, diz governo

Médicos explicam: isolamento social é a melhor medida de combate à Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados