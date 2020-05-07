O operador de máquinas foi socorrido pelo Samu dentro da agência bancária, porém não resistiu às consequências da queda Crédito: Internauta

Segundo a irmã dele, Vera Lúcia David, Antônio teve complicações na cabeça por conta da pancada sofrida ao desmaiar e veio a óbito nesta quarta-feira (6) no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, para onde foi socorrido.

Your browser does not support the audio element. Morre o homem que teve parada cardíaca na fila por auxílio na Serra

Antônio era morador do bairro Planalto Serrano, na Serra. Ele saiu ainda de madrugada de casa e seguiu, de bicicleta, para a fila do banco. Segundo a irmã do operador de máquinas, ele chegou a esperar por seis horas na fila e tentava sacar o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo federal, que já estaria aprovado, mas não estava conseguindo pegar a quantia.

Após horas em pé, o operador de máquinas conseguiu entrar na agência. Lá ele sentiu-se mal e caiu no chão. O S erviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por funcionários do próprio banco e os socorristas constataram que o homem havia tido uma parada cardíaca.

Após ser socorrido, Antônio foi encaminhado de ambulância para o Hucam. A família foi avisada por um vizinho, que também estava na fila, sobre o desmaio do homem, que era diabético e hipertenso.