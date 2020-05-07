Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fatalidade

Morre o homem que teve parada cardíaca na fila por auxílio na Serra

Antônio Oliveira sofreu um mal súbito quando aguardava dentro de uma agência da Caixa, na Serra, onde tentava sacar os R$ 600 reais. O operador de máquinas foi socorrido pelo Samu, porém veio a óbito em consequência do trauma na cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 09:14

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 09:14

Samu foi acionado e levou o homem para o Hospital das Clínicas
O operador de máquinas foi socorrido pelo Samu dentro da agência bancária, porém não resistiu às consequências da queda Crédito: Internauta
Após passar mal e sofrer uma parada cardíaca na sala de autoatendimento de uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, da Serra, na manhã desta terça-feira (5), o operador de máquinas Antônio Oliveira, de 55 anos, faleceu no hospital para onde foi levado após ser socorrido.
Segundo a irmã dele, Vera Lúcia David, Antônio teve complicações na cabeça por conta da pancada sofrida ao desmaiar e veio a óbito nesta quarta-feira (6) no Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (Hucam), em Vitória, para onde foi socorrido.
Morre o homem que teve parada cardíaca na fila por auxílio na Serra

Veja Também

Mar avança sobre avenida e assusta moradores na Serra

Serra vai fazer blitze em asilos a partir desta segunda-feira (4)

Criança de 2 anos engasga e é salva por policial em Manguinhos, na Serra

Antônio era morador do bairro Planalto Serrano, na Serra. Ele saiu ainda de madrugada de casa e seguiu, de bicicleta, para a fila do banco. Segundo a irmã do operador de máquinas, ele chegou a esperar por seis horas na fila e tentava sacar o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo federal, que já estaria aprovado, mas não estava conseguindo pegar a quantia.
Após horas em pé, o operador de máquinas conseguiu entrar na agência. Lá ele sentiu-se mal e caiu no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por funcionários do próprio banco e os socorristas constataram que o homem havia tido uma parada cardíaca.
Após ser socorrido, Antônio foi encaminhado de ambulância para o Hucam. A família foi avisada por um vizinho, que também estava na fila, sobre o desmaio do homem, que era diabético e hipertenso.
Em nota enviada na data do fato, a Caixa informou que o cliente teve um mal súbito na sala de autoatendimento e imediatamente o Samu foi acionado pelos funcionários. O cliente recebeu os primeiros socorros no local e foi levado para atendimento em hospital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados