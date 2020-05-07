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Nova Almeida

Mar avança sobre avenida e assusta moradores na Serra

De acordo com uma artesã de 56 anos, que reside no bairro desde quando nasceu, a cena se repete desde o final de 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2020 às 07:35

Publicado em 07 de Maio de 2020 às 07:35

Mar avança sobre avenida na Serra
Mar avança sobre avenida na Serra Crédito: Internauta
Fotos e vídeos enviados por moradores do bairro Marbella, em Nova Almeida, na Serra, apresentam uma situação que se repete no local: com a alta da maré, as ondas invadem a pista da Avenida das Américas e causam estragos, inclusive ocasionando rachadura no asfalto e na mureta de contenção.

Marbella, na Serra

De acordo com a artesã de 56 anos, que reside no bairro desde quando nasceu e preferiu não se identificar, a cena se repete desde o final de 2019. "Ninguém toma uma iniciativa. Desde ontem (terça-feira) está ainda mais preocupante. Dá perto de 15h e a maré começa a encher e jogar água na pista, correndo risco até de derrubar o muro. A prefeitura vem sempre com alguma medida paliativa, colocando saco de terra. Mas está horrível. Aqui é um bairro bom que está sendo prejudicado", contou.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura da Serra informou que o local já está sinalizado e sendo monitorado. Segundo o órgão, também já está em andamento o processo de licitação para obras no local. Além disso, a Secretaria de Meio Ambiente da Serra dispõe de um projeto de engordamento da faixa de areia das praias.

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