Mar avança sobre avenida e assusta moradores na Serra

De acordo com a artesã de 56 anos, que reside no bairro desde quando nasceu e preferiu não se identificar, a cena se repete desde o final de 2019. "Ninguém toma uma iniciativa. Desde ontem (terça-feira) está ainda mais preocupante. Dá perto de 15h e a maré começa a encher e jogar água na pista, correndo risco até de derrubar o muro. A prefeitura vem sempre com alguma medida paliativa, colocando saco de terra. Mas está horrível. Aqui é um bairro bom que está sendo prejudicado", contou.