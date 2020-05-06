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Coronavírus

Bom Jesus do Norte é o município com pior isolamento social do ES

Os dados, referentes a medição feita na segunda-feira (4), mostram que a cidade tem um índice de 38,3% de isolamento social, abaixo do mínimo estabelecido pelo governo, que é de 55%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 09:37

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 09:37

Bom Jesus do Norte faz limpeza de praças e prédios públicos
Bom Jesus do Norte faz limpeza de praças e prédios públicos Crédito: Divulgação/PMBJN
O município de Bom Jesus do Norte, que apesar do nome fica no Sul do Espírito Santo, é o que tem o pior isolamento social do Estado, de acordo com o levantamento divulgado pelo governo estadual, pela primeira vez, nesta terça-feira (5). Os dados, referentes a medição feita na segunda (4), mostram que a cidade tem um índice de 38,3% de isolamento, abaixo dos 46,3% registrados em todo o ES, e mais ainda do mínimo estabelecido pelo governo, que é de 55%. Confira abaixo os cinco municípios com o pior índice de isolamento social, de acordo com o levantamento da última segunda-feira (04).
  • Bom Jesus do Norte: 38,3%
  • Colatina: 40,2%
  • Cachoeiro: 41,2%
  • Linhares: 41,4%
  • Fundão: 42,2%
A cidade, que está localizada na divisa com o Rio de Janeiro e faz limite com os municípios capixabas de Apiacá, Mimoso do Sul e São José do Calçado, tem 10 casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a última atualização do Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Além da possibilidade aumentar o risco de contaminação do novo coronavírus, com sobrecarga para o sistema de saúde, o baixo índice dos municípios pode dificultar a flexibilização de atividades como a volta das aulas e a reabertura do comércio.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.

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