Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Diz subsecretário

Profissional de saúde morto com Covid-19 no ES era técnico em enfermagem

A morte do homem com idade entre 50 e 59 anos foi confirmada nesta terça-feira (5). Ele era morador de Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 09:14

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 09:14

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin
Luiz Carlos Reblin é subsecretário estadual em Vigilância em Saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Espírito Santo registrou nesta terça-feira (05), a morte de um profissional da área da saúde por coronavírus. Com esse óbito, o Estado chegou a 133 óbitos pela doença e soma 3.540 casos da Covid-19. A vítima era um homem com idade entre 50 a 59 anos, que atuava como técnico em enfermagem e morava em Vila Velha. Pelos dados do painel que monitora os casos da Covid-19 no ES, esta é a segunda morte de profissional de saúde registrada no Estado. No entanto, a primeira vítima não morava no Espírito Santo e estava a passeio no Estado. 
O Subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, lamentou a perda do trabalhador da linha de frente à pandemia, e detalhou as diferenças ocorridas entre as duas mortes de pessoas ligadas à área da saúde.

Veja Também

Veja as 23 cidades que não têm nenhum caso confirmado de Covid-19 no ES

Barra de São Francisco confirma primeira morte por coronavírus

Coronavírus: mais da metade da população do ES está normalmente nas ruas

"Infelizmente, a gente registra também mais uma morte de um profissional da saúde. Mas ressalto que a primeira morte ocorrida era sim de um profissional da saúde, porém de Minas Gerais. Ele adoeceu aqui, quando passava férias no Espírito Santo. Não era uma pessoa que estava atuando nos serviços de saúde. E agora perdemos um técnico em enfermagem", detalhou.
Profissional da Saúde morto com Covid-19 era técnico em enfermagem
Além dos dois óbitos relacionados à Saúde, o Espírito Santo tinha até a última atualização do Painel Covid-19, 1.133 profissionais desse segmento com testes positivos para a doença, sendo que 417 deles já estão curados. O percentual de infectados deste grupo corresponde a praticamente um terço do total de casos confirmados, atualmente em 3.540 pessoas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Câncer de testículo: por que é comum em homens jovens?
Exagerado
Maior evento do varejo do país já tem data e local no ES
Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados