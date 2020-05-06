Profissional de saúde morto com Covid-19 no ES era técnico em enfermagem

Luiz Carlos Reblin é subsecretário estadual em Vigilância em Saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

133 óbitos pela doença e soma 3.540 casos da Covid-19. A vítima era um homem com idade entre 50 a 59 anos, que atuava como técnico em enfermagem e morava em Espírito Santo registrou nesta terça-feira (05), a morte de um profissional da área da saúde por coronavírus . Com esse óbito, o Estado chegou apela doença e soma 3.540 casos da Covid-19. A vítima era um homem com idade entre 50 a 59 anos, que atuava como técnico em enfermagem e morava em Vila Velha . Pelos dados do painel que monitora os casos da Covid-19 no ES, esta é a segunda morte de profissional de saúde registrada no Estado. No entanto, a primeira vítima não morava no Espírito Santo e estava a passeio no Estado.

O Subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Luiz Carlos Reblin, lamentou a perda do trabalhador da linha de frente à pandemia, e detalhou as diferenças ocorridas entre as duas mortes de pessoas ligadas à área da saúde.

"Infelizmente, a gente registra também mais uma morte de um profissional da saúde. Mas ressalto que a primeira morte ocorrida era sim de um profissional da saúde, porém de Minas Gerais. Ele adoeceu aqui, quando passava férias no Espírito Santo. Não era uma pessoa que estava atuando nos serviços de saúde. E agora perdemos um técnico em enfermagem", detalhou.

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