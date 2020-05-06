Barra de São Francisco confirma primeira morte por coronavírus

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola

A prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro óbito por coronavírus no município. De acordo com o Executivo, a paciente faleceu na noite desta terça-feira (5).

Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 73 anos. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho.