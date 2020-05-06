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Covid-19

Barra de São Francisco confirma primeira morte por coronavírus

Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 73 anos. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 22:36

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 22:36

Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
A prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, confirmou o primeiro óbito por coronavírus no município. De acordo com o Executivo, a paciente faleceu na noite desta terça-feira (5).
Segundo a prefeitura, a vítima é uma idosa de 73 anos. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho.
A confirmação que a idosa estava infectada pela doença aconteceu na tarde desta terça-feira (5). O óbito ainda não foi contabilizado pelo painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). 

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