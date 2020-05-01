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Criança de 2 anos engasga e é salva por policial em Manguinhos, na Serra

Criança se engasgou no carro dos pais ao engolir algum objeto. Policial realizou manobra que fez com que a menina voltasse a respirar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mai 2020 às 11:00

Publicado em 01 de Maio de 2020 às 11:00

Novo setor de oncologia do Hospital Infantil de Vitória funcionará anexo ao Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira
Após voltar a respirar, a criança foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caique Verli
Uma criança de dois anos foi salva por um policial militar após engasgar e não conseguir respirar em Manguinhos, na Serra. O caso aconteceu por volta das 22h de quinta-feira (30), no posto policial do bairro.
Os pais da menino* correram com a criança até o local, após verem a dificuldade da vítima em respirar. O Cabo Bertoli realizou a manobra de Heimlich, que consiste em colocar a criança de cabeça para baixo e comprimir o peito dela, fazendo com que ela voltasse a respirar.
*Anteriormente foi publicado que a vítima era uma menina. A correção foi feita às 12h30
Segundo o policial, os pais afirmaram que a criança pode ter se engasgado com uma tampinha de garrafa de plástico. Após os primeiros socorros, uma ambulância do Samu foi acionada e a menino foi levado para o Hospital Infantil de Vitória.
A ação foi rápida, mas os pais estavam bastante assustados. A criança já começava a ficar com a pele roxa quando chegou ao posto policial. O cabo estava sozinho no momento em que a menino chegou, já que dois policiais haviam saído para atender outra ocorrência.
Com informações da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta

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