Criança de 2 anos engasga e é salva por policial em Manguinhos, na Serra

Após voltar a respirar, a criança foi socorrida por uma ambulância e levada ao Hospital Infantil de Vitória Crédito: Caique Verli

Uma criança de dois anos foi salva por um policial militar após engasgar e não conseguir respirar em Manguinhos, na Serra . O caso aconteceu por volta das 22h de quinta-feira (30), no posto policial do bairro.

Os pais da menino* correram com a criança até o local, após verem a dificuldade da vítima em respirar. O Cabo Bertoli realizou a manobra de Heimlich, que consiste em colocar a criança de cabeça para baixo e comprimir o peito dela, fazendo com que ela voltasse a respirar.

*Anteriormente foi publicado que a vítima era uma menina. A correção foi feita às 12h30

Segundo o policial, os pais afirmaram que a criança pode ter se engasgado com uma tampinha de garrafa de plástico. Após os primeiros socorros, uma ambulância do Samu foi acionada e a menino foi levado para o Hospital Infantil de Vitória.

A ação foi rápida, mas os pais estavam bastante assustados. A criança já começava a ficar com a pele roxa quando chegou ao posto policial. O cabo estava sozinho no momento em que a menino chegou, já que dois policiais haviam saído para atender outra ocorrência.