Polícia Civil interdita distribuidora de gás de cozinha na Serra

Distribuidora clandestina de gás foi interditada em operação da Polícia Civil nesta quarta-feira (29) Crédito: Reprodução/PCES

Uma distribuidora de gás de cozinha foi interditada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) da Polícia Civil nesta quarta-feira (29), em Novo Horizonte, na Serra. A operação integrada com o Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) visa combater irregularidades no fornecimento do gás.

Segundo o responsável pela Decon, delegado Eduardo Passamani Galvão, a revenda tinha capacidade para 40 botijas e armazenava 125, ou seja, três vezes mais que o permitido. Quando as equipes chegaram para fiscalizar a questão do preço abusivo do gás, viram que eles tinham outras irregularidades. Eles não atendiam alguns requisitos de informação e segurança ao consumidor como preço de venda, falta de extintores de incêndio e alocação das botijas em local irregular. Diante disso, as botijas foram apreendidas, afirmou.

Local armazenava três vezes mais botijas que o permitido pela ANP Crédito: Reprodução/PCES

O armazenamento de mais botijas de gás do que a capacidade do estabelecimento permite infringe normas administrativas da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e, segundo o delegado, isso acaba restringindo o acesso a outros comerciantes e pode contribuir com o desabastecimento de outra localidade.