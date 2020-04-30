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Vítima de bala perdida

Mulher é presa por envolvimento na morte da menina Alice em Vila Velha

Alice da Silva Almeida, de 3 anos, foi vítima de bala perdida no dia 9 de fevereiro deste ano, enquanto brincava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:51

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:51

Alice da Silva Almeida
Alice da Silva Almeida Crédito: Arquivo pessoal
A Polícia Militar prendeu uma mulher suspeita de envolvimento na morte da menina Alice da Silva Almeida, de 3 anos, vítima de bala perdida no dia 9 de fevereiro deste ano, enquanto brincava no quintal de casa, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha. O alvo dos disparos era um jovem de 17 anos, que ao tentar escapar, invadiu a casa da família da criança.
De acordo com a PM, na noite desta quarta-feira (29), policiais militares do Serviço de Inteligência do 4°BPM detiveram a mulher, que tinha mandado de prisão em aberto por suspeita de envolvimento no homicídio da menina Alice. Essa é a quarta prisão de envolvidos no caso. 
A PM afirma que Ana Paula Dias Ferreira, de 47 anos, comandava a gangue do Rarar, responsável pelo tráfico de drogas em Dom João Batista. Ela é suspeita de mandar matar um adolescente de 17 anos por conta da disputa do território, já que o menor é suspeito de fazer parte de uma gangue rival, conhecida como Terceirão. Durante o ataque, Alice, que não era alvo, foi morta. Ana Paula foi presa à caminho de uma igreja, em Vila Velha, graças a uma denúncia anônima. 

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