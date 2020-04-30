Mulher é presa por envolvimento na morte da menina Alice em Vila Velha

A PM afirma que Ana Paula Dias Ferreira, de 47 anos, comandava a gangue do Rarar, responsável pelo tráfico de drogas em Dom João Batista. Ela é suspeita de mandar matar um adolescente de 17 anos por conta da disputa do território, já que o menor é suspeito de fazer parte de uma gangue rival, conhecida como Terceirão. Durante o ataque, Alice, que não era alvo, foi morta. Ana Paula foi presa à caminho de uma igreja, em Vila Velha, graças a uma denúncia anônima.