"Estou grávida": mãe de Alice revela milagre um mês após morte da filha

"Expresso minha alegria de mais uma vez participar de uma gestação com vocês. Tenho a certeza que a Alice nunca vai ser esquecida e, em nenhum momento, substituída, mas acredito que essa nova gravidez irá dar um novo propósito. Propósito esse, que já estava meio que se perdendo pelo caminho. Desejo para você uma gestação saudável. Espero que essa gravidez ajuda a reerguer a sua vida"