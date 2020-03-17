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#GazetaEntrevista

"Estou grávida": mãe de Alice revela milagre um mês após morte da filha

Para a mãe, depois de tudo que passou nos últimos dias, esperar um bebê é um verdadeiro milagre. Na entrevista exclusiva, a reportagem acompanhou o exame que confirmou a gestação nesta segunda (16). Veja também a revelação da notícia ao avô

Laila Magesk

Editora-adjunta

Publicado em 17 de Março de 2020 às 08:19

Publicado em

17 mar 2020 às 08:19
Montagem Alice Crédito: A Gazeta
Uma nova esperança. Um mês depois de perder a filha, de 3 anos, assassinada no quintal de casa, a jovem Amanda Guedes, 23 anos, descobriu que está grávida. A notícia inesperada chegou na última quinta-feira (12) e foi confirmada nesta segunda (16). A reportagem de A Gazeta acompanhou Amanda durante o exame de ultrassom e pode presenciar a emoção de ouvir do médico que ela seria mãe novamente. “Dentro da evolução da gestação, está tudo perfeito”, disse o especialista. O bebê foi gerado dias antes da morte da menina. 
Na sala, a avó materna, Katia Guedes da Silva, não se aguentava de emoção - e eu também. Depois da perda brutal da menina Alice - morta quando um adolescente, fugindo de bandidos entrou na casa da família no bairro Dom João Batista, em Vila Velha - a novidade veio como um ânimo de vida.

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Amanda Guedes com a mãe Katia Guedes da Silva Crédito: Laila Magesk
No vídeo acima, que faz parte do projeto #GazetaEntrevista, Amanda contou quando engravidou, o que essa gestação representa e como está a vida após tudo o que aconteceu. Nos bastidores da conversa, ela mostrou as unhas feitas por insistência de uma tia do esposo, para que ela parasse de comer as camadas de unha.
A conversa é emocionante. Um dos momentos mais fortes do vídeo é quando o pai de Amanda, que é policial militar, recebe a notícia da gravidez. É de arrepiar. A mãe da menina Alice também fala como conseguiu, nos últimos dias, perdoar o adolescente que entrou na casa da família.

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Amanda Guedes da Silva, 23 anos, mãe da menina Alice com o médico Rafael Angelo Crédito: Vitor Jubini
A entrevista foi feita no consultório do ginecologista obstetra Rafael Angelo, que fez o pré-natal da Alice e agora também vai acompanhar o bebê que Amanda espera. O médico deixou uma mensagem para a família.
"Expresso minha alegria de mais uma vez participar de uma gestação com vocês. Tenho a certeza que a Alice nunca vai ser esquecida e, em nenhum momento, substituída, mas acredito que essa nova gravidez irá dar um novo propósito. Propósito esse, que já estava meio que se perdendo pelo caminho. Desejo para você uma gestação saudável. Espero que essa gravidez ajuda a reerguer a sua vida"
Rafael Angelo - Ginecologista obstetra

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