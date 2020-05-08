UPA de Castelândia, na Serra, será exclusiva para pacientes com Covid-19

UPA de Castelândia será exclusiva para tratamento de pacientes com Covid-19
Em até 15 dias, a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, na Serra, se tornará exclusiva para o tratamento da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi dada em primeira mão pelo prefeito do município, Audifax Barcelos, ao jornalista Fábio Botacin, da Rádio CBN Vitória, na tarde desta sexta-feira (8).
Segundo Audifax, a unidade contará com 30 leitos e deve receber os casos intermediários, um estágio anterior aos casos graves, que serão direcionados para outras unidades. "São pessoas que não têm condição de voltar para casa. Vamos ajudar o Estado com a UPA de Castelândia", afirmou.
Ainda de acordo com o prefeito da Serra, será feita a compra de respiradores e outros equipamentos para a unidade, mas não detalhou quantitativo nem como vai conseguir os aparelhos, uma vez que governos já relataram dificuldades na aquisição deles.
Segundo as informações do Painel Covid-19, do governo do Estado, até a tarde desta sexta-feira (8) o Espírito Santo registrava 165 mortes e 4.242 casos confirmados. A Serra é o município com maior número de óbitos provocados pelo novo coronavírus no Espírito Santo, com 54. Além disso são 863 casos confirmados no município.