Navio atracado no Porto de Vitória registra caso de coronavírus

O tripulante, mesmo estando assintomático, foi encaminhado para um hospital para serem feitos os registros necessários. A Anvisa, a Autoridade Portuária e o agente portuário acompanham todo o procedimento, de acordo com a Codesa.

No sábado (02), todos os 64 tripulantes foram submetidos ao teste rápido e os resultados foram negativos. Também foram realizadas coleta de material para teste laboratorial. Quarenta e seis deixaram a embarcação, através de um túnel de sanitização, e foram encaminhados para um hotel, onde ficarão de quarentena, conforme o protocolo da Anvisa. Os outros 18, compondo equipe mínima, ficaram no navio para a manutenção e segurança da embarcação e agora um destes apresentou resultado positivo.