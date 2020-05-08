Bairros de periferia concentram mais de 80% das mortes por Covid-19

Do total de 129 mortes registradas até esta quinta-feira (7) na região - Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana - pelo menos 106 ocorreram em comunidades populares, demonstrando que a letalidade da doença tem um índice desproporcional se comparado a bairros de classe média e alta. O levantamento foi feito com base na evolução dos casos no Painel Covid-19, ferramenta do governo que é atualizada diariamente.

Na Capital, por exemplo, a Grande São Pedro tem seis casos distribuídos por bairros que compõem a região: Nova Palestina, Redenção, São José, Santos Reis e Resistência. Na Serra, a comunidade de José de Anchieta sozinha registrou quatro mortes, assim como o Bairro das Laranjeiras - um endereço mais popular em Jacaraípe. Os bairros vizinhos Feu Rosa e Vila Nova de Colares enterraram, cada um, três de seus moradores.