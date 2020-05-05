Morro da Piedade e da Fonte Grande, em Vitória Crédito: Fábio Vicentini/ Arquivo AG

Vila Velha e A Covid-19, que antes estava presente de forma predominante nos bairros de classe média e classe média alta, começa agora a se espalhar pelas periferias da Grande Vitória. Bairros populares de Vitória Serra já registram um aumento de casos do novo coronavírus Cariacica devem enfrentar o mesmo problema nas próximas semanas.

Nesta terça-feira (05), durante coletiva de imprensa, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes afirmou que esse é o caminho natural da doença: migrar dos bairros nobres para a periferia.

Your browser does not support the audio element. Avanço da Covid-19 nas periferias do ES deve aumentar nas próximas semanas

"A pandemia já alcançou os bairros populares da Grande Vitória e caminha nessa semana e na próxima semana, para um crescimento muito grande dessa expansão para os bairros de periferia dos municípios de Vila Velha e Cariacica. Isso é um movimento natural e passa a ser um alerta para outros municípios" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

DISTANCIAMENTO SOCIAL PRECISA SER REFORÇADO

Ainda de acordo com o secretário, a única forma de evitar a propagação do coronavírus nos bairros mais pobres é reforçar o distanciamento social. Segundo ele, Vila Velha e Cariacica já receberam o alerta para fortalecer essa medida.

"No município da Serra nós verificamos que já há uma transmissão comunitária sustentada nos bairros populares. Em Vitória esse movimento também já está ocorrendo. Em Vila Velha ainda há um número maior de casos nos bairros de classe média e classe média alta. O movimento de migração dos casos em Vila Velha para os bairros de periferia é um alerta que já foi feito. As medidas de distanciamento social devem ser ainda mais respeitadas e ter uma atenção especial nas localidades onde a doença ainda não chegou. Aonde chegou precisa implementar medidas para romper a cadeia de transmissão", avaliou.

O Espírito Santo já registra o total de 123 mortes e 3.351 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus, de acordo com a última atualização no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta segunda-feira (04).