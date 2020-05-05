Casa de repouso de Vitória é considerada livre do surto da Covid-19

No início de abril, dezenas de idosos de uma casa de repouso, localizada em Vitória, testaram positivo para o novo coronavírus. Nesta terça-feira (5), cerca de um mês depois do caso vir a público, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) declarou que o surto registrado no local chegou ao fim.
Ao todo, 20 idosos foram diagnosticados com a Covid-19, dos quais sete não resistiram à doença e faleceram. Os demais foram considerados curados, assim como as outras 20 pessoas que também foram contaminadas no local. O relatório final sobre a situação é da última quarta-feira (29).
"Nesse momento de sufoco, a gente precisa agradecer a Deus. Tivemos um milagre na casa, porque os pacientes passaram por isso e foram curados. Também temos que agradecer a quem orou pela gente; e ao apoio da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde), do infectologista Rafael Zanotti e da médica geriátrica da casa de repouso, Gleida Lança. Além dos familiares e dos nossos funcionários, que nos ajudaram muito nesse momento", afirmou a gerente do local, que pediu para não ter o nome revelado.
Atualmente, 15 idosos vivem no local. A instituição, que funciona há uma década em Vitória, só deve voltar a receber novos internos depois de uma avaliação, que está prevista para ser realizada no próximo mês de junho.
RETORNO DAS VISITAS NA SEMANA QUE VEM
Passado o susto, o local deve voltar a receber algumas visitas rápidas na semana que vem, porque os idosos têm se sentido sozinhos. "Com orientação da Sesa, algumas visitas de dez minutos estão agendadas, já que alguns familiares pediram e os idosos sentem falta. O retorno da visita normal a gente ainda não tem previsão", disse a gerente.