Casa de repouso de Vitória é considerada livre do surto da Covid-19

Casa de repouso, em Vitória, está livre do surto de Covid-19 Crédito: Pixabay

Ao todo, 20 idosos foram diagnosticados com a Covid-19, dos quais sete não resistiram à doença e faleceram. Os demais foram considerados curados, assim como as outras 20 pessoas que também foram contaminadas no local. O relatório final sobre a situação é da última quarta-feira (29).

"Nesse momento de sufoco, a gente precisa agradecer a Deus. Tivemos um milagre na casa, porque os pacientes passaram por isso e foram curados. Também temos que agradecer a quem orou pela gente; e ao apoio da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde), do infectologista Rafael Zanotti e da médica geriátrica da casa de repouso, Gleida Lança. Além dos familiares e dos nossos funcionários, que nos ajudaram muito nesse momento", afirmou a gerente do local, que pediu para não ter o nome revelado.

Atualmente, 15 idosos vivem no local. A instituição, que funciona há uma década em Vitória, só deve voltar a receber novos internos depois de uma avaliação, que está prevista para ser realizada no próximo mês de junho.

RETORNO DAS VISITAS NA SEMANA QUE VEM