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Covid-19

Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra quinta morte

O óbito foi confirmado pelo coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria  de Estado da Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 20:34

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 20:34

Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19
Idosos estão no grupo de risco para o contágio da Covid-19 Crédito: Pixabay
A casa de repouso localizada em Vitória  registrou a quinta morte   de um paciente com o novo coronavírus (Covid-19), na noite desta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin. Trata-se de um idoso de 66 anos. 
A primeira  morte devido ao novo coronavírus foi de uma idosa de 80 anos no dia 3 de abril, já as outras duas mortes ocorreram neste domingo (12), sendo uma mulher de 85 anos e outra de 94 anos.
A morte da quarta vítima - uma idosa de 89 anos - havia sido confirmada na tarde desta segunda-feira pelo governador Renato Casagrande. 
Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.
Questionado sobre alguma nova medida que a Sesa poderia adotar, uma vez que várias mortes foram registradas, Reblin explicou que a atuação da vigilância, neste caso, é de responsabilidade do município, mas destaca que um infectologista do Estado tem feito acompanhamento diário, dando orientações sobre cuidados e procedimentos. Como se trata de um estabelecimento particular, e a maioria tem plano de saúde, cabe à administração da casa de repouso junto à família dos pacientes decidir se os idosos devem ou não ser removidos do local. 

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