Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra quinta morte

Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.

Questionado sobre alguma nova medida que a Sesa poderia adotar, uma vez que várias mortes foram registradas, Reblin explicou que a atuação da vigilância, neste caso, é de responsabilidade do município, mas destaca que um infectologista do Estado tem feito acompanhamento diário, dando orientações sobre cuidados e procedimentos. Como se trata de um estabelecimento particular, e a maioria tem plano de saúde, cabe à administração da casa de repouso junto à família dos pacientes decidir se os idosos devem ou não ser removidos do local.