Mais dois idosos de casa de repouso em Vitória morrem de coronavírus

Idosos estão no grupo de risco para o novo coronavírus Crédito: Divulgação

Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo, os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, os idosos estão sendo acompanhados por uma equipe médica, a maioria sem apresentar sintomas graves.

"Um infectologista da Sesa tem acompanhado eles, mas muitos estão assintomáticos. Estamos impressionados com a quantidade de idosos de lá que não apresentaram complicações. Dos 18 confirmados, oito têm mais de 90 anos, então tínhamos uma expectativa que era provável o agravamento do quadro, mas felizmente a maioria está bem até o momento", declarou.

As outras três mortes registradas neste domingo (12) são de casos confirmados na Grande Vitória. Uma é de um homem de 37 anos, morador da Serra, que estava internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves; outra de um idoso de 68 anos, de Cariacica, que estava em uma unidade filantrópica de Vila Velha; e a outra de uma mulher de 93 anos, da Serra, que estava internada na rede particular, em Vila Velha.

De acordo com o boletim da Sesa, todos eles tinham alguma comorbidade, o que é considerado fator de risco para o novo coronavírus.

Ao todo, agora são 14 mortes de pacientes contaminados de Covid-19 no Estado. Sete óbitos estão em investigação. No total, 430 casos da doença foram confirmados no Espírito Santo.