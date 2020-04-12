Mais dois idosos de casa de repouso em Vitória morrem de coronavírus

Das cinco novas mortes confirmadas por coronavírus no Espírito Santo neste domingo (12), duas são de idosas que viviam em uma Instituição de Longa Permanência (ILP), popularmente chamada de casa de repouso, em Vitória. No local, outra morte já havia sido registrada há 10 dias. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). As novas vítimas são uma mulher de 85 e outra de 94 anos que estavam contaminadas pela Covid-19.
Na casa de repouso, assim que a primeira paciente testou positivo, os outros idosos foram submetidos a exames e 18 deles foram diagnosticados com a doença, além de quatro funcionários.
De acordo com o secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, os idosos estão sendo acompanhados por uma equipe médica, a maioria sem apresentar sintomas graves.
"Um infectologista da Sesa tem acompanhado eles, mas muitos estão assintomáticos. Estamos impressionados com a quantidade de idosos de lá que não apresentaram complicações. Dos 18 confirmados, oito têm mais de 90 anos, então tínhamos uma expectativa que era provável o agravamento do quadro, mas felizmente a maioria está bem até o momento", declarou.
As outras três mortes registradas neste domingo (12) são de casos confirmados na Grande Vitória. Uma é de um homem de 37 anos, morador da Serra, que estava internado no Hospital Dr. Jayme Santos Neves; outra de um idoso de 68 anos, de Cariacica, que estava em uma unidade filantrópica de Vila Velha; e a outra de uma mulher de 93 anos, da Serra, que estava internada na rede particular, em Vila Velha.
De acordo com o boletim da Sesa, todos eles tinham alguma comorbidade, o que é considerado fator de risco para o novo coronavírus.
Ao todo, agora são 14 mortes de pacientes contaminados de Covid-19 no Estado. Sete óbitos estão em investigação. No total, 430 casos da doença foram confirmados no Espírito Santo.