Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sexto caso

Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra sexta morte

Notícia da sexta morte foi dada pela administração do local na manhã desta segunda-feira (27) e confirmada pela Sesa; trata-se de uma mulher que estava internada no Hospital Dório Silva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:52

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:52

Serra - ES - Hospital Dório Silva
A idosa estava internada no hospital dório Silva, na Serra Crédito: Vitor Jubini
Mais um idoso de uma casa de repouso de Vitória faleceu por complicações provocadas por coronavírus. Com o óbito ocorrido nesta segunda-feira (27), totalizam 6 pessoas do mesmo local vítimas da Covid-19. A notícia do óbito foi dada pela própria administração do local e confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

A sexta vítima trata-se de uma senhora de 98 anos que estava hospitalizada há uma semana no Hospital Dório Silva, na Serra. Segundo a administração da casa de repouso, o caso dela era grave e a idosa recebia acompanhamento médico.
Os responsáveis pela casa de repouso ainda informaram que uma outra idosa está internada em estado crítico, também diagnosticada com coronavírus. Além da doença, a idosa possui complicações neurológicas e problemas no sistema digestivo, sendo necessário a utilização de sonda para alimentação.

Veja Também

Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra quinta morte

Casa de repouso em Vitória: idosos não infectados estão isolados em quartos separados

Coronavírus: casa de repouso em Vitória registra 22 casos da doença

SESA

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o óbito ocorrido nesta segunda-feira (27) de mulher, 98 anos, residente em Vitória, ocorreu em Instituição de Longa Permanência (ILP) e foi inserido na base de dados do Painel Covid-19 Espírito Santo após o horário de atualização nesta segunda-feira. Para cumprir os trâmites referentes a óbito registrado fora de ambiente hospitalar, a atualização deste caso será contabilizada no sistema nesta terça-feira (28).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica
Dinheiro, real, moeda
Governo Lula projeta salário mínimo em R$ 1.717 em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados