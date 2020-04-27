Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra sexta morte

Os responsáveis pela casa de repouso ainda informaram que uma outra idosa está internada em estado crítico, também diagnosticada com coronavírus. Além da doença, a idosa possui complicações neurológicas e problemas no sistema digestivo, sendo necessário a utilização de sonda para alimentação.

A Secretaria de Estado da Saúde informou que o óbito ocorrido nesta segunda-feira (27) de mulher, 98 anos, residente em Vitória, ocorreu em Instituição de Longa Permanência (ILP) e foi inserido na base de dados do Painel Covid-19 Espírito Santo após o horário de atualização nesta segunda-feira. Para cumprir os trâmites referentes a óbito registrado fora de ambiente hospitalar, a atualização deste caso será contabilizada no sistema nesta terça-feira (28).