Coronavírus no ES: casa de repouso em Vitória registra sexta morte

Mais um idoso de uma casa de repouso de Vitória faleceu por complicações provocadas por coronavírus. Com o óbito ocorrido nesta segunda-feira (27), totalizam 6 pessoas do mesmo local vítimas da Covid-19. A notícia do óbito foi dada pela própria administração do local e confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).
A sexta vítima trata-se de uma senhora de 98 anos que estava hospitalizada há uma semana no Hospital Dório Silva, na Serra. Segundo a administração da casa de repouso, o caso dela era grave e a idosa recebia acompanhamento médico.
Os responsáveis pela casa de repouso ainda informaram que uma outra idosa está internada em estado crítico, também diagnosticada com coronavírus. Além da doença, a idosa possui complicações neurológicas e problemas no sistema digestivo, sendo necessário a utilização de sonda para alimentação.
SESA
A Secretaria de Estado da Saúde informou que o óbito ocorrido nesta segunda-feira (27) de mulher, 98 anos, residente em Vitória, ocorreu em Instituição de Longa Permanência (ILP) e foi inserido na base de dados do Painel Covid-19 Espírito Santo após o horário de atualização nesta segunda-feira. Para cumprir os trâmites referentes a óbito registrado fora de ambiente hospitalar, a atualização deste caso será contabilizada no sistema nesta terça-feira (28).