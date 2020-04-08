Os idosos são do grupo de risco e 18 deles, todos moradores de uma mesmo casa de repouso, foram infectados em Vitória Crédito: Divulgação

Your browser does not support the audio element. Casa de repouso em Vitória - idosos não infectados estão isolados em quartos separados

Em conversa com a reportagem, a diretora do local, que não será identificada para não expor quem está no local, explicou os procedimentos adotados nos dias seguintes à confirmação de contaminação, com os 18 idosos infectados, os 4 colaboradores que também testaram positivo para a Covid-19 , além dos outros que trabalham ou estão internadas no local e que não estão com a doença.

"Estamos seguindo todas as determinações que nos foram dadas e isolamos os três idosos que não foram infectados, sendo que cada um dele está em um quarto. Em relação aos demais, eles estão sendo monitorados diariamente e não houve agravamento do quadro clínico. Já nossos profissionais que contraíram a Covid-19, todos estão em isolamento e sem acesso ao local", disse a representante.

Em resposta ao caso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, em nota, que a quarentena para os idosos se estenderá até o próximo dia 15 de abril. Até lá, todos ficarão em isolamento. Além disso, a Sesa salientou que todos os integrantes da Instituição de Longa Permanência (casa de repouso), inclusive familiares dos internados, receberam todas as orientações do protocolo para casos de Covid-19, estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

IDOSO DEIXA UTI

Em relação ao único caso no qual foi necessária internação, a diretora da instituição explicou que após uma leve piora do quadro clínico, o idoso apresentou melhora.