Os três idosos que não foram infectados pelo novo coronavírus em uma casa de repouso de Vitória que registra casos da doença em internados e funcionários estão em isolamento desde que os casos foram notificados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) ainda no último domingo (5). Esta medida, inclusive, era uma das recomendações do Ministério público do Estado do Espírito Santo (MPES) dadas aos responsáveis da instituição.
Casa de repouso em Vitória - idosos não infectados estão isolados em quartos separados
Em conversa com a reportagem, a diretora do local, que não será identificada para não expor quem está no local, explicou os procedimentos adotados nos dias seguintes à confirmação de contaminação, com os 18 idosos infectados, os 4 colaboradores que também testaram positivo para a Covid-19, além dos outros que trabalham ou estão internadas no local e que não estão com a doença.
"Estamos seguindo todas as determinações que nos foram dadas e isolamos os três idosos que não foram infectados, sendo que cada um dele está em um quarto. Em relação aos demais, eles estão sendo monitorados diariamente e não houve agravamento do quadro clínico. Já nossos profissionais que contraíram a Covid-19, todos estão em isolamento e sem acesso ao local", disse a representante.
Em resposta ao caso, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, em nota, que a quarentena para os idosos se estenderá até o próximo dia 15 de abril. Até lá, todos ficarão em isolamento. Além disso, a Sesa salientou que todos os integrantes da Instituição de Longa Permanência (casa de repouso), inclusive familiares dos internados, receberam todas as orientações do protocolo para casos de Covid-19, estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
IDOSO DEIXA UTI
Em relação ao único caso no qual foi necessária internação, a diretora da instituição explicou que após uma leve piora do quadro clínico, o idoso apresentou melhora.
"Na última conversa que tive com a família ontem (terça-feira) por volta das 20h, eles me contaram que o paciente chegou a ir por precaução para a UTI porque havia tido uma piora. Felizmente o quadro dele melhorou e o mesmo já não se encontra mais na unidade de terapia intensiva", contou. Este idoso, além de acamado, foi fumante por muitos anos, o que pode ter potencializado os efeitos do coronavírus por ser integrante do grupo de risco.