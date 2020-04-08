Casagrande quer divulgar dados de coronavírus por bairro no ES

Governador Renato Casagrande Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande , disse em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (08), que tem a intenção de divulgar os dados do novo coronavírus por bairro e não apenas por cidade, como tem sido até o momento.

Ele justificou que, dessa forma, a população terá mais conhecimento do desenvolvimento do vírus em sua localidade e tomará mais cuidados com o seu comportamento. Eu tenho defendido que os dados sejam divulgados por bairro para conhecer a realidade de cada região. Precisamos de informações que deixem as pessoas mais atentas, disse Casagrande.

O governador ressaltou que existe uma legislação com regras em relação à divulgação de alguns dados, mas se houver possibilidade, pretende discriminar os bairros onde já foram confirmados casos do novo vírus. Se não tiver nenhum impedimento ético, quero divulgar a presença do coronavírus por bairros e região para população ficar mais atenta", reforçou.

GOVERNADOR PRETENDE CLASSIFICAR MUNICÍPIOS

Renato Casagrande disse ainda que pretende classificar os municípios do Espírito Santo de acordo com os dados do novo coronavírus. Cada cidade será avaliada levando em consideração os números da Covid-19 e isso será utilizado para determinar protocolos e regras para determinadas regiões.

A classificação é com base nos dados de suspeitos, confirmação e morte pelo novo coronavírus. Com base nisto, a gente forma um mapa para aquele município e para aquela região, e um município pode receber uma classificação para ter mais liberdade das pessoas circularem, explicou o governador.

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