Coronavírus no ES: já são 227 casos confirmados da doença no Estado

O Espírito Santo tem 227 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (07), de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 146 estão em isolamento residencial e 37 estão internados, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Os 21 municípios que têm casos confirmados são: Vitória (65), Vila Velha (67), Serra (41), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (5), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (3), Castelo (2), Sooretama (2), Boa Esperança (1), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), Nova Venécia (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.