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Covid-19

Coronavírus no ES: já são 227 casos confirmados da doença no Estado

O número foi confirmado pela Secretaria de Saúde (Sesa)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:54

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:54

Covid-19
Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Espírito Santo tem 227 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta terça-feira (07), de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Dos casos confirmados, 38 pacientes já estão curados, 146 estão em isolamento residencial e 37 estão internados, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis mortes foram confirmadas e um óbito segue em investigação.
O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Os 21 municípios que têm casos confirmados são: Vitória (65), Vila Velha (67), Serra (41), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (5), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (3), Castelo (2), Sooretama (2), Boa Esperança (1), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1),  Nova Venécia (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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