Coronavírus no ES: secretaria de saúde investiga uma morte suspeita

Combate ao coronavírus deve combinar ações do poder público e privado Crédito: Denisismagilov - stock.adobe.com

A Secretaria de Saúde (Sesa) investiga uma morte pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Segundo o boletim epidemiológico, já são 227 casos confirmados da doença. Desses, 38 pacientes já estão curados, 146 estão em isolamento residencial e 37 estão internados, sendo 24 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Seis mortes foram confirmadas.

O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Os 21 municípios que têm casos de moradores infectados são: Vitória (65), Vila Velha (67), Serra (41), Cariacica (17), Linhares (8), Aracruz (5), São Mateus (4), Guarapari (3), Colatina (3), Castelo (2), Sooretama (2), Boa Esperança (1), Afonso Cláudio (1), Cachoeiro de Itapemirim (1), Fundão (1), Ibiraçu (1), Itapemirim (1), Santa Teresa (1), Nova Venécia (1), São Roque do Canaã (1) e Viana (1).

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.