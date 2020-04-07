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Coronavírus

Coronavírus: mais de 200 comerciantes foram notificados em Cachoeiro

Equipe de fiscalização já fez 800 vistorias no município a estabelecimentos que não estão cumprindo medidas de funcionamento estabelecidas por conta da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2020 às 17:30

Publicado em 07 de Abril de 2020 às 17:30

Fiscais já percorreram todos os 69 bairros e distritos do município
Fiscais já percorreram todos os 69 bairros e distritos do município Crédito: Divulgação/PMCI
A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, informou que já notificou 227 estabelecimentos que não estavam cumprindo com as determinações de funcionamento estabelecidas por conta da pandemia do novo coronavírus.
Segundo a prefeitura, uma equipe de fiscalização fez 800 vistorias no município. Os fiscais já percorreram todos os 69 bairros e 10 distritos de Cachoeiro. O trabalho resultou em 130 denúncias apuradas. Os servidores também realizam ações de orientação nas ruas de Cachoeiro a respeito de aglomerações, indicando que pessoas em filas de bancos e outras instituições mantenham o distanciamento mínimo umas das outras.

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Para denunciar os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que não cumprem as restrições, os moradores devem ligar para o número 190 (Ciodes) ou acionar a Ouvidoria Geral do Município pelo Portal do Cidadão (www.cachoeiro.es.gov.br/ouvidoriageral), pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 156.

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