Coronavírus: mais de 200 comerciantes foram notificados em Cachoeiro

Segundo a prefeitura, uma equipe de fiscalização fez 800 vistorias no município. Os fiscais já percorreram todos os 69 bairros e 10 distritos de Cachoeiro. O trabalho resultou em 130 denúncias apuradas. Os servidores também realizam ações de orientação nas ruas de Cachoeiro a respeito de aglomerações, indicando que pessoas em filas de bancos e outras instituições mantenham o distanciamento mínimo umas das outras.