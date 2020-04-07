O Ministério Público do Estado do Espírito Santo acompanha a situação dos 22 infectados em uma casa de repouso de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Casa de repouso - infectados devem ser separados dos demais, diz MPES

Esse caso, especificamente, fez com que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) se manifestasse em nota. Nela, o MPES diz estar acompanhando e fiscalizando a situação das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do município e já encaminhou à Prefeitura de Vitória uma Notificação Recomendatória em que requisita a adoção de providências para resguardar a saúde e a vida das pessoas internadas, tendo os cuidados necessários com funcionários e idosos contaminados e resguardando os que não foram infectados.

Em relação à instituição que reúne 22 infectados, o MPES requisitou que os pacientes e funcionários doentes sejam retirados do convívio com os demais internados e que sejam seguidas as orientações expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) durante a pandemia do novo coronavírus para preservar a saúde física e mental dos idosos do local, entre outras ações.

Por fim, o MPES também requisitou à Vigilância Sanitária a fiscalização da instituição para que sejam adotadas todas as formas de proteção para impedir a transmissão de doenças. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus), também em nota, diz que todas as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) receberam orientações de recomendação para prevenções e controle de infecção pela Covid-19. A Semus acrescenta que todo caso suspeito de qualquer doença de notificação compulsória já é rotina das ILPIs fazerem a comunicação ao município.

Na manhã desta terça-feira (7), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou que a Sesa está em diálogo com o Ministério Público e que está seguindo as recomendações especificadas para o caso da casa de repouso da Capital.

O representante da pasta disse ainda que todos os infectados estão recebendo acompanhamento da secretaria desde que foi registrado um óbito no local  na última semana, uma idosa de 80 anos que morava na instituição faleceu por coronavírus.