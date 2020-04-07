Entre os 209 casos confirmados com o novo coronavírus no Espírito Santo, estão os 22 registros ocorridos em uma casa de repouso em Vitória, onde 18 idosos e 4 colaboradores testaram positivos para a Covid-19. Destes, apenas um requer maiores cuidados e foi necessária internação. Os demais permanecem no local e são assistidos por uma equipe médica designada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Casa de repouso - infectados devem ser separados dos demais, diz MPES
Esse caso, especificamente, fez com que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) se manifestasse em nota. Nela, o MPES diz estar acompanhando e fiscalizando a situação das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) do município e já encaminhou à Prefeitura de Vitória uma Notificação Recomendatória em que requisita a adoção de providências para resguardar a saúde e a vida das pessoas internadas, tendo os cuidados necessários com funcionários e idosos contaminados e resguardando os que não foram infectados.
Em relação à instituição que reúne 22 infectados, o MPES requisitou que os pacientes e funcionários doentes sejam retirados do convívio com os demais internados e que sejam seguidas as orientações expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) durante a pandemia do novo coronavírus para preservar a saúde física e mental dos idosos do local, entre outras ações.
Por fim, o MPES também requisitou à Vigilância Sanitária a fiscalização da instituição para que sejam adotadas todas as formas de proteção para impedir a transmissão de doenças. A Secretaria Municipal da Saúde (Semus), também em nota, diz que todas as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) receberam orientações de recomendação para prevenções e controle de infecção pela Covid-19. A Semus acrescenta que todo caso suspeito de qualquer doença de notificação compulsória já é rotina das ILPIs fazerem a comunicação ao município.
Na manhã desta terça-feira (7), em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, confirmou que a Sesa está em diálogo com o Ministério Público e que está seguindo as recomendações especificadas para o caso da casa de repouso da Capital.
O representante da pasta disse ainda que todos os infectados estão recebendo acompanhamento da secretaria desde que foi registrado um óbito no local na última semana, uma idosa de 80 anos que morava na instituição faleceu por coronavírus.
"Temos acompanhamento diário dos idosos e todos estão recebendo atenção dos médicos que vão ao local e orientados pela Secretaria. Todos estão estáveis. Reforçamos as recomendações aos funcionários e também em relação à higienização e cuidados com os idosos", salientou.