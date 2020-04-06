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Covid-19

Prefeitura de Ibiraçu confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com o Executivo, a pessoa infectada é moradora da sede do município e está em isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 19:17

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 19:17

Prefeitura Municipal de Ibiraçu
Prefeitura Municipal de Ibiraçu Crédito: Prefeitura de Ibiraçu/Divulgação
A cidade de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, confirmou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus. A informação foi divulgada pela Prefeitura Municipal, na noite desta segunda-feira (6). A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou o caso em seu boletim diário. 
De acordo com a prefeitura, o caso confirmado é de uma pessoa da sede do município. A paciente está em isolamento social, respeitando as orientações do Ministério da Saúde.
A prefeitura informou ainda que todas as providências estão sendo tomadas para garantir cuidados necessários com relação ao caso. O Executivo finalizou a nota orientando a população que fique em casa e tome todas as precauções.

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