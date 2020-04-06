Prefeitura de Ibiraçu confirma primeiro caso de coronavírus

De acordo com a prefeitura, o caso confirmado é de uma pessoa da sede do município. A paciente está em isolamento social, respeitando as orientações do Ministério da Saúde.

Uma publicação compartilhada por Prefeitura De Ibiraçu/ES - BR (@prefeituradeibiracu) em 6 de Abr, 2020 às 2:46 PDT

A prefeitura informou ainda que todas as providências estão sendo tomadas para garantir cuidados necessários com relação ao caso. O Executivo finalizou a nota orientando a população que fique em casa e tome todas as precauções.