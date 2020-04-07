Nésio Fernandes, secretário da Saúde do Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

ATUALIZAÇÃO: No início da noite desta terça-feira (07), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou um novo boletim epidemiológico em que mantém seis mortes confirmadas por coronavírus no Espírito Santo. Agora, apenas um óbito segue em investigação e não dois, como consta no levantamento de segunda-feira (06). Além disso, o número de pacientes que tiveram o teste positivo para a Covid-19 subiu de 209 para 227 em todo o Estado.

O Espírito Santo registra seis óbitos confirmados por coronavírus , de acordo com o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta segunda-feira (6), mas esse número pode aumentar. Isso porque o Estado tem dois casos de mortes pela doença que estão em investigação e aguarda pelo laudo final.

Your browser does not support the audio element. Espírito Santo investiga mais duas mortes por coronavírus

A confirmação das investigações de mais dois óbitos pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta terça-feira (7).

"Tínhamos ontem (segunda-feira) duas mortes em investigação e até o momento não temos novos casos investigados", salientou o chefe da Secretaria de Estado da Saúde, destacando que a secretaria aguarda laudo para saber se as mortes investigadas são pela Covid-19.

ELEMENTO SUSPEITO

Nésio Fernandes ainda explicou o que leva um óbito a ser investigado para a possibilidade de ter sido por Covid-19 . Para que ela seja investigada, é preciso que o paciente apresente algum fator respiratório complicador.