Coronavírus: Ufes mantém aulas presenciais suspensas até o dia 30 de abril

Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) foi prorrogada até o próximo dia 30. O objetivo é a prevenção ao contágio pelo A suspensão das atividades presenciais de ensino nafoi prorrogada até o próximo dia 30. O objetivo é a prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19)

A decisão foi tomada pelo Conselho Universitário da Universidade, em reunião realizada na tarde desta segunda-feira (06). Foi decidido manter a proposta de reorganização das atividades administrativas e acadêmicas, seguindo o decreto publicado pelo Governo do Estado no último sábado, 4, que estendeu até 30 de abril a suspensão das atividades educacionais no Espírito Santo.

Assim, permanecem suspensas as aulas presenciais dos cursos de graduação e de pós-graduação, as atividades presenciais dos cursos EaD, bem como os eventos coletivos presenciais (formaturas, palestras, seminários, peças teatrais, sessões de cinema etc.).

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Também estarão suspensas as reuniões presenciais, inclusive dos Colegiados, Conselhos Departamentais, Departamentos e Câmaras, privilegiando-se as virtuais; a autorização de viagem e a concessão de diárias a servidores (docentes e técnico-administrativos), bem como de estudantes, no que se refere a viagens ao exterior e domésticas; e as atividades do Centro de Educação Infantil Criarte, segundo informações da assessoria de imprensa da Ufes.

O prazo de suspensão poderá ser prorrogado, considerando como referência orientações do Ministério da Saúde e de órgãos da Saúde nas esferas estadual e municipais, assim como determinações dos governos estadual e municipais.