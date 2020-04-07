Ocupação de leitos não vai determinar redução de isolamento no ES

Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, conta atualmente com 72 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19 Crédito: Reprodução/TV

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que a taxa de ocupação dos leitos é algo muito dinâmico, a ponto de, em um momento estar próxima dos 50% e, em poucas horas, ultrapassar esse índice e, logo mais, voltar a ter menos da metade das vagas ocupadas.

Questionado sobre a taxa de ocupação atual na rede pública, Nésio preferiu não falar justamente pelo dinamismo dos dados, mas assegura que, a partir desta quarta-feira (8), a informação estará disponível praticamente em tempo real, garantindo à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) um monitoramento mais preciso para adotar as medidas que forem necessárias.

Mas, se fosse considerar a proposta do governo federal, o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, por exemplo, estaria com taxa de ocupação dentro do que o Ministério da Saúde agora considera recomendável para o fim do isolamento. A unidade de referência no atendimento aos casos de Covid-19 na Grande Vitória tinha, no início da noite desta segunda, 72 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo coronavírus, e 11 deles ocupados.