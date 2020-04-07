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Coronavírus

Ocupação de leitos não vai determinar redução de isolamento no ES

Ministério da Saúde fala em diminuir isolamento em Estados e municípios que têm mais de 50% das vagas em hospitais sem pacientes, mas essa não é estratégia prevista para o Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 21:46

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 21:46

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, conta atualmente com 72 leitos exclusivos para o atendimento de pacientes com Covid-19 Crédito: Reprodução/TV
Depois de ressaltar que o isolamento social é fundamental para que o sistema de saúde suporte o crescimento de casos do novo coronavírus (Covid-19) no país, o Ministério da Saúde  propõs  reduzir parcialmente o distanciamento em cidades e Estados com metade dos leitos vagos. A medida, segundo boletim divulgado nesta segunda-feira (6), passaria a valer em uma semana. No Espírito Santo, porém, essa estratégia não é considerada viável.
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, explica que a taxa de ocupação dos leitos é algo muito dinâmico, a ponto de, em um momento estar próxima dos 50% e, em poucas horas, ultrapassar esse índice e, logo mais, voltar a ter menos da metade das vagas ocupadas. 
Questionado sobre a taxa de ocupação atual na rede pública, Nésio preferiu não falar justamente pelo dinamismo dos dados, mas assegura que, a partir desta quarta-feira (8), a informação estará disponível praticamente em tempo real, garantindo à Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) um monitoramento mais preciso para adotar as medidas que forem necessárias. 

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Mas, se fosse considerar a proposta do governo federal, o Hospital Dr Jayme Santos Neves, na Serra, por exemplo, estaria com taxa de ocupação dentro do que o Ministério da Saúde agora considera recomendável para o fim do isolamento. A unidade de referência no atendimento aos casos de Covid-19 na Grande Vitória tinha, no início da noite desta segunda, 72 leitos exclusivos para pacientes infectados pelo coronavírus, e 11 deles ocupados. 
Para Nésio Fernandes, o marcador de 50% de ocupação dos leitos servirá para outras medidas, e não com a finalidade de reduzir isolamento social. O índice é o sinal de alerta para que a Sesa busque alternativas para ampliar a sua capacidade de atendimento. Uma das estratégias é a compra de vagas na rede privada que, segundo o secretário, é primeira opção em relação ao hospital de campanha que vem sendo adotado em outros Estados porque o custo, a princípio, é menor. 

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