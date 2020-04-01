Coronavírus no ES: 108 leitos já estão reservados para pacientes

Hospital Dr. Jayme Santos Neves é uma das unidades de referência para atender pacientes com coronavírus Crédito: Fernando Madeira

Os hospitais da rede pública já dispõem, hoje, de 108 leitos reservados para atendimento imediato a pacientes com o novo coronavírus (Covid-19) . Na próxima semana, outros 53 deverão estar liberados para a mesma finalidade. Até julho, a nova previsão da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) é garantir a oferta de 339 vagas pelo SUS nas unidades de referência para a doença.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, diz que alguns dos leitos estão ocupados, não apenas por pacientes que testaram positivo para a Covid-19, mas também por pessoas que apresentaram uma condição clínica grave com sintomas respiratórios.

Nésio Fernandes explica que este é o protocolo de assistência: os casos suspeitos são colocados em leitos de isolamento nos hospitais de referência, fazem o teste e, se o resultado for negativo, são encaminhados a outras unidades. Nos registros positivos, são mantidos no local, em geral nas UTIs.

"Quando a pessoa chega com um quadro de falta de ar, síndrome respiratória aguda grave, não pode ser internada na observação, ou enfermaria comum. É preciso ser isolada para saber se é Influenza, coronavírus ou outra infecção. Quando confirma que é a Covid-19, vai para a UTI, onde só ficam pacientes com a doença", afirma.

Na próxima semana, deverão estar prontos outros 53 leitos para uso de pacientes com coronavírus. Nésio Fernandes conta que a previsão de entrega era para o final de abril, mas a conclusão dos trabalhos de ampliação das vagas agora é estimada para a primeira quinzena do mês.

Também foi revista a oferta total de leitos. Antes, a Sesa estimava em 322 até julho. No novo levantamento, o órgão aponta 339 vagas exclusivas para o atendimento de pacientes da Covid-19. Dessas, 240 são novos leitos de UTI que estão sendo construídos e adequados nos hospitais de referência para a doença, além de mais 45 de isolamento, 15 de semi-intensivo, e 64 de enfermaria nas unidades hospitalares de retaguarda.

A taxa de ocupação dos leitos não foi informada pela Sesa porque o levantamento está sendo realizado. A partir de quinta-feira (2), diz o secretário, a informação estará disponível em um sistema automatizado, que vai garantir dados atualizados diariamente para monitoramento do órgão sobre a necessidade de novas medidas para a liberação de mais vagas.

Entre as iniciativas previstas estão a compra de vagas na rede particular, com a qual Nésio Fernandes já vem negociando há 15 dias, e também a construção de um hospital de campanha na Serra. O secretário esclarece que as novas estratégias somente serão adotadas, caso a taxa de ocupação dos leitos para a Covid-19 ultrapasse o marco de 50%.