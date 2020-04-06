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Covid-19

Ministério da Saúde reforça importância de isolamento para evitar colapso

O secretário de vigilância sanitária da pasta, Wanderson Oliveira, afirmou que a tese de isolar só as pessoas dos grupos de risco só seria viável se não houvesse déficit de leitos e equipamentos no sistema de saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 19:17

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 19:17

Ministério da Saúde registra primeiro caso de coronavírus no ES
Ministério da Saúde reforça importância de isolamento para evitar colapso Crédito: Divulgação
O Ministério da Saúde reforçou, nesta segunda-feira (6) a importância do isolamento social como estratégia de combate ao novo coronavírus. O secretário de vigilância sanitária da pasta, Wanderson Oliveira, afirmou que a tese de isolar só as pessoas dos grupos de risco só seria viável se não houvesse déficit de leitos e equipamentos no sistema de saúde.
Portanto, frisou o secretário, manter as pessoas em casa é fazer com que o sistema tenha condições de se preparar para os surtos. "O distanciamento social não é para impedir a transmissão. Equivoca-se quem acha que seja para isso. No distanciamento social o paciente é o sistema de saúde, não é a pessoa", disse.
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O presidente Jair Bolsonaro vem criticando medidas de isolamento amplo ao afirmar que a estratégia prejudica a economia nacional. Ele contraria as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e as do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. O assunto é uma das divergências entre o mandatário e o seu auxiliar. Bolsonaro tem criticado a atuação de Mandetta nos últimos dias chegando a dizer que lhe faltava "humildade".

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"A teoria do distanciamento social seletivo, em que eu abro o sistema para que populações jovens possam transitar, se infectar e criar com isso imunidade de rebanho, em teoria ela é razoável. Não tem problema do ponto de vista metodológico, desde que tivéssemos leitos, respiradores e equipamentos de proteção suficientes", afirmou o secretário. "O único instrumento de controle existente, possível e disponível é o distanciamento social".
Mandetta, não participou da entrevista coletiva nesta segunda-feira. Todo o corpo ministerial foi convidado para reunião no Palácio do Planalto com Bolsonaro. A entrevista durou menos de 40 minutos e as autoridades só responderam a duas perguntas de jornalistas.

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