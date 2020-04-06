Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil tem 67 novas mortes por coronavírus, e total de óbitos é de 553
Mais de 12 mil casos

Brasil tem 67 novas mortes por coronavírus, e total de óbitos é de 553

Ao menos 553 pessoas morreram pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados desta segunda-feira (6). Foram registradas 67 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:07

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:07

Coronavírus - Covid19
67 mortes por coronavírus foram registrados nas últimas 24 horas Crédito: Olga Lionart/Pixabay
Ao menos 553 pessoas morreram pelo novo coronavírus no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde divulgados desta segunda-feira (6). Foram registradas 67 novas mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Segundo o balanço, o país soma 12.056 casos confirmados da doença. No dia anterior, eram 11.130 casos.
O ministério, porém, tem informado que o número real de casos tende a ser maior, já que são testados apenas os casos graves, de pacientes internados em hospitais, e há casos represados à espera de confirmação.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostrou que equipes de atenção básica em várias cidades e estados afirmam que a subnotificação ao Ministério da Saúde de casos suspeitos tem sido gigantesca. Dizem ainda que, sem uma portaria específica do ministério, médicos têm se guiado por notas técnicas locais com orientações distintas.
São Paulo, o estado mais populoso, segue com o maior número de casos confirmados e de mortes. Em seguida vêm o Rio de Janeiro e o Ceará.

Veja Também

Estudo confirma que máscaras limitam transmissão de coronavírus

Seguindo boletim do Ministério da Saúde divulgado no sábado (4), a transmissão no país está em fase inicial, mas a alta incidência de casos em quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas) e no Distrito Federal já indica uma transição para fase de aceleração descontrolada nesses locais.
No documento, a pasta faz uma revisão da trajetória do vírus e reconhece gargalos diante de uma possível fase aguda da epidemia, como a falta de testes e leitos suficientes.
Os dados indicam que a faixa etária acima dos 60 anos segue como a maior vítima do coronavírus no Brasil, assim como em outras partes do mundo.

Veja Também

Mortos por Covid-19 são mais de 16 mil na Itália e passam de 10 mil nos EUA

A maior parte das pessoas que morrem em decorrência do novo coronavírus apresenta pelo menos um fator de risco. Em relação às chamadas comorbidades, as doenças associadas, as mais comuns continuam sendo cardiopatia e diabetes.
O Brasil confirmou o primeiro caso de Covid-19 em 26 de fevereiro. Um homem de 61 anos de São Paulo contraiu o vírus em viagem à Itália, que tem alta taxa de casos da doença.
A primeira morte foi confirmada 20 dias depois, em 17 de março. O paciente era um homem de 62 anos que tinha diabetes e hipertensão. Ele estava internado na UTI do Hospital Sancta Maggiore Paraíso desde o dia 14 e morreu no dia 16. Ele não tinha histórico de viagem para o exterior.

Veja Também

Mandetta: "Não sei até quando serei ministro"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O cessar-fogo que pode encerrar conflito que já dura 13 meses entre Israel e Líbano, segundo Trump
Cidade de Marilândia, no Noroeste do ES
Mulher é agredida e tem moto roubada pelo ex-companheiro em Marilândia
Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados