Mandetta: 'Não sei até quando serei ministro'

Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, desagrada a Bolsonaro por seguir orientações científicas no combate ao novo coronavírus Crédito: Isac Nóbrega/PR

De acordo com o jornal "O Globo", o ato de exoneração de Mandetta já está sendo redigido. Bolsonaro e o ministro se contrapõem quanto à estratégia a ser adotada em meio à pandemia do novo coronavírus. Madetta defende o isolamento social, adotado por governadores sob orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). O presidente, temendo os efeitos na economia, é contra.

Aliás, os dois têm divergido frequentemente. O ministro já disse que não iria se demitir. Nesta segunda, também de acordo com "O Globo", ele afirmou a integrantes do Ministério Público que não sabe até quando será mantido no posto.

"Não sei até quando ficarei Ministro da Saúde. Se eu ficar aqui, enquanto ficar aqui, me coloco à disposição de vocês (intregrantes do Ministério Público com os quais estava reunido) para eventualmente podermos fazer as tomadas de decisões que o momento requer" Luiz Henrique Mandetta - Ministro da Saúde

Em outro ponto da reunião desta segunda, Mandetta chamou o cenário político de extremamente complexo.

"Temos visões diferentes, temos pessoas que almejam o cargo de ministro e acham que o que estamos fazendo não é o correto", disse Mandetta.